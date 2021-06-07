Avrupa Uzay Ajansı paylaştı! Ay’daki ilk koloniler...

Avrupa Uzay Ajansı uzmanları ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Havacılık ve Uzay Departmanı'nda profesör olan eski NASA astronotu Jeffrey Hoffman'ın destek sağladığı 4 dakikalık kısa film, Ay'da yaşamın gerçekçi bir şekilde nasıl olacağı anlatılırken, Ay modülünün yakından ayrıntıları, ziyaretçilerin Ay ortamındaki günlük yaşamı hayal etmeleri ve tasarımını mümkün kılan mühendislik ve teknolojiyi anlamalarını sağlıyor.