Rusya, aralarında iki bakanın da yer aldığı 9 Kanadalıya ülkeye giriş yasağı getirdi

Zaharova, yazılı olarak yaptığı açıklamada, Kanada yönetiminin farklı seviyelerde Rusya'ya karşı girişimleri desteklediğini belirtti. Ottava'nın, Ukrayna ve Baltık ülkelerinin Rusya'ya yönelik temelsiz suçlamalarına destek verdiğini ve Rusya'nın iç işlerine karışma girişiminde bulunduğunu belirten Zaharova, Kanada'nın, yasa dışı eylemleri nedeniyle hüküm giyen Rus vatandaşı Aleksey Navalnıy'a zulmettiği iddiasıyla bazı Rus vatandaşlarına yaptırım getirdiğini hatırlattı.