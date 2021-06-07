07 Haziran 2021, Pazartesi
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Rusya, aralarında iki bakanın da yer aldığı 9 Kanadalıya ülkeye giriş yasağı getirdi

Son dakika haberleri... ve Kanada arasındaki gerginlik tavan yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya karşıtı anlayışın oluşması ve uygulanmasına katıldıkları gerekçesiyle Adalet Bakanı David Lametti’nin de aralarında bulunduğu 9 Kanada devlet görevlisine ülkeye süresiz giriş yasağı konulduğunu açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.06.2021
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Rusya, aralarında iki bakanın da yer aldığı 9 Kanadalıya ülkeye giriş yasağı getirdi

Zaharova, yazılı olarak yaptığı açıklamada, Kanada yönetiminin farklı seviyelerde 'ya karşı girişimleri desteklediğini belirtti. Ottava'nın, ve Baltık ülkelerinin Rusya'ya yönelik temelsiz suçlamalarına destek verdiğini ve Rusya'nın iç işlerine karışma girişiminde bulunduğunu belirten Zaharova, Kanada'nın, yasa dışı eylemleri nedeniyle hüküm giyen Rus vatandaşı Aleksey Navalnıy'a zulmettiği iddiasıyla bazı Rus vatandaşlarına yaptırım getirdiğini hatırlattı.

Kanada'nın 24 Mart'ta aldığı söz konusu yaptırım kararına mütekabiliyet gereği 9 Kanada vatandaşına yaptırım kararı alındığını bildiren Zaharova, "Rusya karşıtı anlayışın oluşması ve uygulanmasına katılımları nedeniyle sınırsız süre ile Rusya'ya girmesi yasaklanan isimleri" şu şekilde sıraladı:

"Kanada Adalet Bakanı ve Başsavcısı David Lametti, Federal Cezaevi Servisi Müdürü Anne Kelly, Atlı Polis Komiseri , Başbakanlık İç Politika Yönetimi Başkanı Marci Surkes, Bölgesel İlişkiler Bakanı Dominic LeBlanc, Ulusal Savunma Bakan Yardımcısı , Genelkurmay Başkan Yardımcısı Mike Rouleau, Atlı Polis Komiser Yardımcısı Brian Brennan, Silahlı Kuvvetler İstihbarat Başkanı ."

Kanada Dışişleri Bakanlığı, 24 Mart'ta, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesi ve yargılanmasını gerekçe göstererek "Rusya'daki büyük çaplı ve sistematik insan hakları ihlali" eylemlerine dahil olduğu iddiasıyla 9 Rus yetkilinin yaptırım listesine alındığını bildirmişti. Yaptırım uygulanan 9 Rus yetkilinin, Kanada'ya girişi ile Kanadalıların bu kişilerle bağlantılı kişi ve şirketlerle ticari işlem yapmalarının yasaklandığı ifade edilmişti.

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