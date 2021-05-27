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Karadeniz'de tansiyon tavan! İngiltere ve Rusya karşı karşıya geldi
Son dakika haberleri... Son yıllarda küresel güçlerin kontrolü konusunda gerilim yaşadığı Karadeniz'de sular durulmuyor. ABD'den sonra İngiltere ile de tansiyonlu bir ilişki yaşamaya başlayan Rusya'dan çok kritik bir açıklama geldi. İngiliz donanması Rusya'nın açıklamasına jet hızındaki açıklamayla yanıt verdi. İşte Karadeniz'deki gelişmeler...
Giriş Tarihi: 27.05.2021 23:52Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 23:56