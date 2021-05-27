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Karadeniz'de tansiyon tavan! İngiltere ve Rusya karşı karşıya geldi

Son dakika haberleri... Son yıllarda küresel güçlerin kontrolü konusunda gerilim yaşadığı Karadeniz'de sular durulmuyor. ABD'den sonra İngiltere ile de tansiyonlu bir ilişki yaşamaya başlayan Rusya'dan çok kritik bir açıklama geldi. İngiliz donanması Rusya'nın açıklamasına jet hızındaki açıklamayla yanıt verdi. İşte Karadeniz'deki gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.05.2021 23:52 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 23:56
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Karadeniz'de tansiyon tavan! İngiltere ve Rusya karşı karşıya geldi

ABD ile yaşadığı sorunlara İngiltere de eklenen Moskova'nın yaptığı açıklamaya, İngiliz donanmasından sert tepki geldi.

İngiliz Kraliyet Donanması, Rusya'nın bir İngiliz muhripinin Vladimir Putin'in güçleri tarafından Kırım kıyılarından 'kovulduğu' yönündeki iddiaları yalanladı.

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Karadeniz'de tansiyon tavan! İngiltere ve Rusya karşı karşıya geldi

İddia edilen olay Ekim ayında Kırım açıklarında meydana geldi ancak kamuoyuna şimdi açıklandı.

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Karadeniz'de tansiyon tavan! İngiltere ve Rusya karşı karşıya geldi

Moskova, HMS Dragon'un "Rus karasularına" girmemesi için "uyarıları" görmezden geldiğini ve gemiyi 'kovmak' için savaş uçakları ve gemiler gönderildiğini iddia etti.

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Karadeniz'de tansiyon tavan! İngiltere ve Rusya karşı karşıya geldi

İNGİLTERE'DEN JET HIZIYLA YALANLAMA
İngiltere Savunma Bakanlığı MailOnline'a iddianın 'kategorik olarak doğru olmadığını' söyledi.

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Karadeniz'de tansiyon tavan! İngiltere ve Rusya karşı karşıya geldi

Sözcü, "HMS Dragon, iki liman ziyareti arasındaki en doğrudan rotayı kullanıyor ve Ukrayna sularındaki tüm uluslararası nakliye için tanınmış güvenli bir rotada gidiyordu" dedi.