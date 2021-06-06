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Haberler Dünya Haberleri Koronavirüs salgınından sonra yeni kabus! Kara mantar salgınında tehlike büyüyor | İşte en savunmasız grup

Koronavirüs salgınından sonra yeni kabus! Kara mantar salgınında tehlike büyüyor | İşte en savunmasız grup

İlk olarak 'de görülen salgınıyla mücadele devam ederken salgın bitmeden ortaya çıkan hastalığı onlarca ülkeye yayıldı. Uzmanlar bir veya iki gözün kaybına neden olan kara mantara karşı en savunmasız grubu açıkladı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.06.2021
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Koronavirüs salgınından sonra yeni kabus! Kara mantar salgınında tehlike büyüyor | İşte en savunmasız grup

İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin ortak gündemi olmaya devam ederken uzmanlardan korkutan bir açıklama geldi.

Koronavirüs salgınından sonra yeni kabus! Kara mantar salgınında tehlike büyüyor | İşte en savunmasız grup

Henüz Kovid salgını sona ermemişken dünya kara mantar olarak bilinen salgın ile karşı karşıya.

Koronavirüs salgınından sonra yeni kabus! Kara mantar salgınında tehlike büyüyor | İşte en savunmasız grup

Siyah mantar olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz" vakalarının artması endişeye yol açıyor. Gelen ilk bilgilere göre, siyah mantar salgını çoğunlukla koronavirüs hastalarını etkiledi.

Koronavirüs salgınından sonra yeni kabus! Kara mantar salgınında tehlike büyüyor | İşte en savunmasız grup

Uzmanlar söz konusu salgın nedeniyle hastaların yaklaşık yüzde 60'ının gözlerinden biri veya her ikisini kaybettiğini duyurdu.

Koronavirüs salgınından sonra yeni kabus! Kara mantar salgınında tehlike büyüyor | İşte en savunmasız grup

Zira bu göz hastalığı ile mücadele kapsamında doktorlar hastaların gözlerini ameliyat ile çıkarmak zorunda kalıyor.

Koronavirüs salgınından sonra yeni kabus! Kara mantar salgınında tehlike büyüyor | İşte en savunmasız grup

Uzmanlar ölümcül olabilen mantar hastalığının yayılmasını önleyebilmek için yayılmanın olduğu tek gözünü ameliyatla alınması gerektiğinin altını çiziyor.

Koronavirüs salgınından sonra yeni kabus! Kara mantar salgınında tehlike büyüyor | İşte en savunmasız grup

İŞTE EN SAVUNMASIZ GRUP
Hindistan'da on binlerce hastada görülen bu hastalık şimdiden çevre ülkelere yayılırken uzmanlar 'kara mantar'a karşı en savunmasız grubu açıkladı.

Koronavirüs salgınından sonra yeni kabus! Kara mantar salgınında tehlike büyüyor | İşte en savunmasız grup

BBC'de yer alan habere göre, doktorlar, Covid tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantısı olduğunu söylüyor. Özellikle diyabet hastaları risk grubunda görülüyor.

Koronavirüs salgınından sonra yeni kabus! Kara mantar salgınında tehlike büyüyor | İşte en savunmasız grup

Manchester Üniversitesi'nden Dr David Denning, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında 'Mukormikoz, zayıf kontrol edilen diyabetle güçlü bir şekilde bağlantılıdır' ifadesine yer verdi.

Koronavirüs salgınından sonra yeni kabus! Kara mantar salgınında tehlike büyüyor | İşte en savunmasız grup

'Kara mantar' salgını çevre ülkelere de yayılmış durumda. Pakistan son haftalarda beş mukormikoz vakası bildirdi ve 12 Mayıs itibariyle dördü öldü.

Koronavirüs salgınından sonra yeni kabus! Kara mantar salgınında tehlike büyüyor | İşte en savunmasız grup

Brezilya şu ana kadar 29 vaka bildirdi, ancak bunların kaçının Covid veya diyabet hastası olduğu henüz belli değil.

Koronavirüs salgınından sonra yeni kabus! Kara mantar salgınında tehlike büyüyor | İşte en savunmasız grup

Rusya da son zamanlarda bu vakalara rastlayan ülkeler arasında. Bangladeş'te ise doktorlar, onaylanmış bir mukormikoz vakasını tedavisine devam ediyor.

Koronavirüs salgınından sonra yeni kabus! Kara mantar salgınında tehlike büyüyor | İşte en savunmasız grup

KARA MANTAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Yüzde şişlik ve siyah lezyonlar enfeksiyon belirtileri arasında sıralanıyor. Bazı kaynaklarda göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısının da belirti olabileceği öne sürüldü.

Koronavirüs salgınından sonra yeni kabus! Kara mantar salgınında tehlike büyüyor | İşte en savunmasız grup

HASTALIK NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Enfeksiyon, bir insana bir kesik veya solunum sistemi yoluyla kan dolaşımına giriyor ve diğer hayati organların yanı sıra kalbe, beyne ve akciğerlere yayılabiliyor.

Koronavirüs salgınından sonra yeni kabus! Kara mantar salgınında tehlike büyüyor | İşte en savunmasız grup

Kara mantar, özellikle COVID-19 geçirmiş hastalara ağır zarar veriyor. Uzmanlar, enfeksiyonu COVID-19 hastalarında steroid kullanımının tetiklediğini belirtiyor. Kovid-19'dan iyileşen hasta kara mantar nedeniyle hayatını kaybedebiliyor. Doktorlar ve sağlık yetkilileri, siyah mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için gerekli olan amfoterisin B antifungal ilacının eksikliği konusunda uyarıda bulunuyor.

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