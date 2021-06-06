Koronavirüs salgınından sonra yeni kabus! Kara mantar salgınında tehlike büyüyor | İşte en savunmasız grup
İlk olarak Çin'de görülen koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken salgın bitmeden ortaya çıkan kara mantar hastalığı onlarca ülkeye yayıldı. Uzmanlar bir veya iki gözün kaybına neden olan kara mantara karşı en savunmasız grubu açıkladı.
İlk olarak 2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin ortak gündemi olmaya devam ederken uzmanlardan korkutan bir açıklama geldi.
Henüz Kovid salgını sona ermemişken dünya kara mantar olarak bilinen salgın ile karşı karşıya.
Siyah mantar olarak bilinen göz hastalığı "mukormikoz" vakalarının artması endişeye yol açıyor. Gelen ilk bilgilere göre, siyah mantar salgını çoğunlukla koronavirüs hastalarını etkiledi.
Uzmanlar söz konusu salgın nedeniyle hastaların yaklaşık yüzde 60'ının gözlerinden biri veya her ikisini kaybettiğini duyurdu.
Zira bu göz hastalığı ile mücadele kapsamında doktorlar hastaların gözlerini ameliyat ile çıkarmak zorunda kalıyor.
Uzmanlar ölümcül olabilen mantar hastalığının yayılmasını önleyebilmek için yayılmanın olduğu tek gözünü ameliyatla alınması gerektiğinin altını çiziyor.
İŞTE EN SAVUNMASIZ GRUP
Hindistan'da on binlerce hastada görülen bu hastalık şimdiden çevre ülkelere yayılırken uzmanlar 'kara mantar'a karşı en savunmasız grubu açıkladı.
BBC'de yer alan habere göre, doktorlar, Covid tedavisinde kullanılan stereoidlerle bağlantısı olduğunu söylüyor. Özellikle diyabet hastaları risk grubunda görülüyor.
Manchester Üniversitesi'nden Dr David Denning, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında 'Mukormikoz, zayıf kontrol edilen diyabetle güçlü bir şekilde bağlantılıdır' ifadesine yer verdi.
'Kara mantar' salgını çevre ülkelere de yayılmış durumda. Pakistan son haftalarda beş mukormikoz vakası bildirdi ve 12 Mayıs itibariyle dördü öldü.
Brezilya şu ana kadar 29 vaka bildirdi, ancak bunların kaçının Covid veya diyabet hastası olduğu henüz belli değil.
Rusya da son zamanlarda bu vakalara rastlayan ülkeler arasında. Bangladeş'te ise doktorlar, onaylanmış bir mukormikoz vakasını tedavisine devam ediyor.
KARA MANTAR HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Yüzde şişlik ve siyah lezyonlar enfeksiyon belirtileri arasında sıralanıyor. Bazı kaynaklarda göz kararması veya renk değişikliği, bulanık veya çift görme, göğüs ağrısının da belirti olabileceği öne sürüldü.
HASTALIK NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?
Enfeksiyon, bir insana bir kesik veya solunum sistemi yoluyla kan dolaşımına giriyor ve diğer hayati organların yanı sıra kalbe, beyne ve akciğerlere yayılabiliyor.
Kara mantar, özellikle COVID-19 geçirmiş hastalara ağır zarar veriyor. Uzmanlar, enfeksiyonu COVID-19 hastalarında steroid kullanımının tetiklediğini belirtiyor. Kovid-19'dan iyileşen hasta kara mantar nedeniyle hayatını kaybedebiliyor. Doktorlar ve sağlık yetkilileri, siyah mantar enfeksiyonlarını tedavi etmek için gerekli olan amfoterisin B antifungal ilacının eksikliği konusunda uyarıda bulunuyor.
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