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PKK'dan peşmergeye pusu! Gerçek yüzlerini bir kez daha gösterdi

Son dakika haberine göre; Terör örgütü , peşmergeye yönelik saldırıları ile gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Bakanlığı kaynakları, dost ve müttefik ülkelerin PKK'ya başta silah ve mühimmat olmak üzere desteklerini kesmelerinin önemli olduğunu bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.06.2021
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PKK'dan peşmergeye pusu! Gerçek yüzlerini bir kez daha gösterdi

Bakanlığı kaynakları, terör örgütü 'nın Peşmerge'ye yönelik saldırısıyla gerçek yüzünü bir kere daha gösterdiğini, dost ve müttefik ülkelerin PKK'ya başta silah ve mühimmat olmak üzere desteklerini kesmelerinin önemli olduğunu bildirdi.

PEŞMERGEYİ HEDEF ALDILAR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi () Peşmerge Bakanlığı, PKK'nın 'un ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğunu, saldırıda 5 Peşmerge'nin öldüğünü, 4 Peşmerge'nin yaralandığını açıkladı. Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Peşmerge'ye pusu kuran teröristler, saldırıyı güdümlü füze ile gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde yol kontrolü yapan Peşmerge'yi hedef alan teröristler, saldırının ardından bölgeden kaçtı.

İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Terör örgütüne yakın bazı internet sitelerinde saldırıdan sorumlu tutmaya yönelik asılsız haberler yer alırken IKBY yetkililerinin olay yerinde 2 PKK'lı teröristin cesedinin bulunduğunu açıklaması, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ortaya çıkardı.

AMAÇLARI KÜRTLERİ KORUMAK DEĞİL

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Milli Savunma kaynakları, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkaran saldırının, insanların köylerinde huzur ve emniyet içinde yaşamaları için görev yapanları hedef aldığını ifade etti. Kaynaklar "Bu saldırı PKK'nın bir terör örgütü olduğunu, amacının asla ve asla Kürtleri korumak olmadığını bir kez daha göstermiştir" değerlendirmesinde bulundu. Kaynaklar, "Özellikle dost ve müttefik ülkelerin PKK'ya başta silah ve mühimmat olmak üzere desteklerini kesmeleri konusu önemli. Bu eli kanlı terör örgütüne karşı tüm ülkeler dikkatli, tedbirli olmalı, bu teröristlerin Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olmadığını bilmeli" ifadelerini kullandı.

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