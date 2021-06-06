PKK'dan peşmergeye pusu! Gerçek yüzlerini bir kez daha gösterdi

AMAÇLARI KÜRTLERİ KORUMAK DEĞİL

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Milli Savunma kaynakları, terör örgütünün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkaran saldırının, insanların köylerinde huzur ve emniyet içinde yaşamaları için görev yapanları hedef aldığını ifade etti. Kaynaklar "Bu saldırı PKK'nın bir terör örgütü olduğunu, amacının asla ve asla Kürtleri korumak olmadığını bir kez daha göstermiştir" değerlendirmesinde bulundu. Kaynaklar, "Özellikle dost ve müttefik ülkelerin PKK'ya başta silah ve mühimmat olmak üzere desteklerini kesmeleri konusu önemli. Bu eli kanlı terör örgütüne karşı tüm ülkeler dikkatli, tedbirli olmalı, bu teröristlerin Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olmadığını bilmeli" ifadelerini kullandı.