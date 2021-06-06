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Son dakika: İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... 'ın batısındaki eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.06.2021 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
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Son dakika: İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İylam eyaletine bağlı Salih Abad kenti olan deprem, yerel saatle 09.24'te kaydedildi.

Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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