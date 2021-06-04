Almanya PKK'ya karşı harekete geçiyor! Münbiç'teki katliam araştırılacak
Terör örgütü PKK Münbiç'te kendilerini protesto eden sivil halkta ateş açtı. 8 kişinin hayatını kaybetttiği ve onlarca insanın yaralandığı vahşet sonrası Almanya'dan açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, "Bu olaylar, tarafların katılımıyla araştırılmalı ve elbette sorumlular hesaba çekilmelidir. Sanırım böyle bir araştırma da düşünülüyor" dedi.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Münbiç'te, terör örgütü YPG/PKK'nın, baskılara karşı sokağa çıkarak protestoda eylemi yapanlara ateş açması sonucunda çok sayıda kişiyi öldürmesi ve yaralamasını Alman hükümetinin nasıl değerlendirdiğine ilişkin sorusunu cevapladı.
Adebahr, bu konuda basında çıkan haberleri bildiklerini ancak protestolar hakkında kendilerinin somut bulgulara sahip olmadıklarını savundu.
Orada bir şekilde taraf olanlara gerilimi azaltma çağrısında bulunan Adebahr, "Bu olaylar, tarafların katılımıyla araştırılmalı ve elbette sorumlular hesaba çekilmelidir. Sanırım böyle bir araştırma da düşünülüyor." dedi.
MÜNBİÇ'TE NELER YAŞANDI?
Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'in ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, YPG/PKK'nın, kız ve erkek çocuklarını "zorunlu askerlik" adı altında silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkarak örgütü protesto etmek için dün bir araya gelmişti.
YPG/PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka ateş açmasıyla bir sivil yaşamını yitirmiş, 3 sivil yaralanmıştı. Olayın ardından ilçe merkezindeki öfkeli kalabalık, Halep Yolu üzerinde YPG /PKK'nın kontrol noktasını ele geçirerek ateşe vermiş, dün de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.
Burada da terör örgütü sivillere ateş açmış ve 7 kişiyi öldürmüş, 27 kişiyi yaralamıştı.
Örgüt, protestoları engellemek için gece yarısı itibarıyla 48 saatliğine "sokağa çıkma yasağı" getirmişti.
Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkekleri, bir yıl civarında sürelerle sözde "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katmak üzere alıkoyuyor.
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