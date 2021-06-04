Almanya PKK'ya karşı harekete geçiyor! Münbiç'teki katliam araştırılacak

Adebahr, bu konuda basında çıkan haberleri bildiklerini ancak protestolar hakkında kendilerinin somut bulgulara sahip olmadıklarını savundu.

Orada bir şekilde taraf olanlara gerilimi azaltma çağrısında bulunan Adebahr, "Bu olaylar, tarafların katılımıyla araştırılmalı ve elbette sorumlular hesaba çekilmelidir. Sanırım böyle bir araştırma da düşünülüyor." dedi.