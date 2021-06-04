Çinli bilim insanından kan donduran açıklama! Koronavirüs biyolojik silah olarak mı üretildi?

Yan'ın açıklamaların en dikkat çekici yanı ise, ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'ye dair iddiaları oldu. Fauci'nin Ocak-Haziran 2020 tarihlerine ait 3 bin 200'den fazla mail içeriğinin sızdığına dikkat çeken Yan, Washington Post tarafından da sızdığı onaylanan bu maillerde Fauci'nin Çin hükümetinin yürüttüğü deneylere dair bilgisinin olduğuna dair ifadeler bulunduğunu söyledi.

Maillerden birinde Fauci'nin ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Yardımcısı Dr. Hugh Auchincloss'a yazdığı, koronavirüslerin işlevlerinin geliştirilmesi üzerine yazılmış bir makaleyi tartıştığı ve Auchincloss'tan konuya ilişkin acil geri dönüş beklediğine ilişkin ifadeler yer alıyor.