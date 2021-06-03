Belçikalı şirketin başörtüsü engeline mahkeme tokadı

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki toplu taşıma şirketi STIB'in bir kadını "başörtülü olduğu için" işe almaması üzerine başlayan yargı sürecinde, çalışanların başörtülü olamayacağına yönelik şirket kararı kaldırılıyor. STIB'in başörtüsü yasağına karşı yargı süreci, şirketin verdiği iş ilanına başvuran başörtülü bir kadının 2015'teki başvurusunun reddedilmesiyle başladı.



UNIA KURULUŞU DEVREYE GİRDİ

BAŞVURUNUN reddedildiğini öğrenen UNIA adlı insan hakları kuruluşu, başörtülü kadının durumunu mahkemeye taşıdı. Yargı süreci sonunda mahkeme, STIB'in ayrımcılık yaptığı kararına vardı. Böylece "başı kapatan ve dini ve siyasi inançları simgeleyen" örtülere yönelik şirket yasağının kaldırılmasının yolu açıldı.

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