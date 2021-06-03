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İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett kimdir? Naftali Bennett'in politikaları...

’de 12 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan ’nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı. Öte yandan ülkenin yeni Başbakanı seçildi. Aşırı sağcılar arasında yer alan Bennett "Ben birçok Arab'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum" söylemiyle gündeme gelmişti. Peki İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett kimdir?

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett kimdir? Naftali Bennett'in politikaları...

'in 49 yaşındaki milliyetçi dindar çizgideki müstakbel Başbakanı , karşıtı aşırı sağcı görüşleri ile tanınıyor.

Siyasete 2005'te 'nun yardımcısı olarak giren Bennett, mecliste güven oyu alırsa 12 yıldır Başbakanlık görevini sürdüren 'yu koltuğundan eden isim olacak.

"BEN BİRÇOK ARAB'I ÖLDÜRDÜM"

İsrail ordusunda eski bir komando olan Bennett, "Ben birçok Arab'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum." ifadesinin de sahibi. Sıfırdan kurduğu teknoloji firmasıyla dolar milyoneri haline gelen İsrailli siyasetçi, kariyeri boyunca aşırı sağcı seçmene hitap etti.

İşgal altındaki Filistin toprağı olan 'nın bazı bölümlerinin İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini de savunan Bennett, geçmişteki Netanyahu hükümetlerinde Ekonomi ve Milli Eğitim bakanlıkları da dahil birçok pozisyonda yer aldı.

İsrail'in geçen ay 'ye düzenlediği ve 254 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıların 'la varılan ateşkes neticesinde son bulmasının ardından Bennett, Netanyahu'nun rakibi olan ana muhalefetteki Gelecek Var Paritisi lideri Yair Lapid'le koalisyon kurmak için anlaştı.

Meclis'te 7 milletvekili ile temsil edilen sağcı Yamina partisin lideri olan Bennett, bu anlaşmaya göre ilk iki yıl başbakanlık görevini yürütecek. Daha sonra ise son iki yıl için bu görevi Lapid'e devredecek. Sağcı, solcu, merkez ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden İslamcı partilerden oluşan sekiz ortaklı koalisyon hükümetinin bu kadar uzun ömürlü olması zor gözüküyor.

Anne ve babası doğumlu olan Bennett, siyasi kariyeri boyunca Filistinlilere karşı kullandığı saldırgan üslubuyla manşetlerden düşmedi. Bennett, 2012 yılında partisinin liderliğine seçildi.

Naftali Bennett, 2013 yılında "Ben birçok Arab'ı öldürdüm ve bunda bir problem görmüyorum. Filistinli teröristler serbest bırakılmak yerine öldürülmeli." sözlerini sarf etmişti.

Batı Şeria'nın "işgal altında olmadığını ve Filistin diye bir devlet bulunmadığını" savunan Bennett, 2018 yılında Yahudi Evi partisinin adını Yamina olarak değiştirmiş ve Netanyahu liderliğindeki koalisyonda yer almıştı.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan genel seçimlerde Bennett'in partisi Yamina 7 milletvekli çıkarmıştı.

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