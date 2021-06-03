AB'den Türkiye-Mısır diyaloğuyla ilgili ilk yorum

Michel ve Sisi'nin ayrıca Orta Doğu Barış Süreci'ni ele aldığı, Michel'in İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesteki çabaları için Mısır'a teşekkür ettiği kaydedildi.

İki liderin ayrıca Libya'da istikrar ve birliğin sağlanmasında AB ve Mısır'ın ortak çıkarı bulunduğu konusunda hemfikir olduğu, Ulusal Birlik Hükümetinin desteklenmesinin önemine vurgu yaptığı ifade edildi.