03 Haziran 2021, Perşembe
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AB'den Türkiye-Mısır diyaloğuyla ilgili ilk yorum

Son dakika haberi... Türkiye ve 'ın diyalog kurma kararıyla ilgili AB'den açıklama geldi. (AB) Konseyi Başkanı , Türkiye ile Mısır arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.06.2021
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AB'den Türkiye-Mısır diyaloğuyla ilgili ilk yorum
AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Michel, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es- ile telefonda görüştü. İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede 'de güvenlik ve istikrar konusunun da ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "AB Konseyi Başkanı Michel, Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir atmosfer bulunmasında AB'nin çıkarı bulunduğunu vurgulamış, Mısır ile Türkiye arasındaki mevcut diyaloğu memnuniyetle karşılamıştır." ifadesi yer aldı.

Michel ve Sisi'nin ayrıca 'ni ele aldığı, Michel'in ve arasında sağlanan ateşkesteki çabaları için Mısır'a teşekkür ettiği kaydedildi.

İki liderin ayrıca 'da istikrar ve birliğin sağlanmasında AB ve Mısır'ın ortak çıkarı bulunduğu konusunda hemfikir olduğu, Ulusal Birlik Hükümetinin desteklenmesinin önemine vurgu yaptığı ifade edildi.

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