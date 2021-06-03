AB'den Türkiye-Mısır diyaloğuyla ilgili ilk yorum
Son dakika haberi... Türkiye ve Mısır'ın diyalog kurma kararıyla ilgili AB'den açıklama geldi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye ile Mısır arasındaki diyaloğu memnuniyetle karşıladığını bildirdi.
AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, Michel, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştü. İkili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede Doğu Akdeniz'de güvenlik ve istikrar konusunun da ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, "AB Konseyi Başkanı Michel, Doğu Akdeniz'de istikrarlı ve güvenli bir atmosfer bulunmasında AB'nin çıkarı bulunduğunu vurgulamış, Mısır ile Türkiye arasındaki mevcut diyaloğu memnuniyetle karşılamıştır." ifadesi yer aldı.
Michel ve Sisi'nin ayrıca Orta Doğu Barış Süreci'ni ele aldığı, Michel'in İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkesteki çabaları için Mısır'a teşekkür ettiği kaydedildi.
İki liderin ayrıca Libya'da istikrar ve birliğin sağlanmasında AB ve Mısır'ın ortak çıkarı bulunduğu konusunda hemfikir olduğu, Ulusal Birlik Hükümetinin desteklenmesinin önemine vurgu yaptığı ifade edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...
- Beklenen açıklama sonunda geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...
- Masumlar Apartmanı'nda kafa karıştıran iddia! Farah Zeynep Abdullah'ın hamlesi aklı firar ettirdi...
- Mayıs ayı enflasyon tahmini nedir? Mayıs ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜFE - ÜFE...
- Emekliye zam müjdesi! SSK, SGK ve Bağkur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? 550 TL ile...
- Harekete geçildi, talepler patladı! 0.99 kredi müjdesi! Ford, Toyota, Kia, Hyundai, Fiat...
- LGS genelgesi son dakika: LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
- Ve sonunda belli oldu! Başvurup kabul edilenlere 100.000 TL hibe verilecek! Şartları ise...
- Öğretmen, akademisyenler ne zaman aşılanacak? Öğretmenlere aşı zorunlu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
- Ziraat Bankası satışa çıkardı! 53.000, 85.000, 105.000 TL'ye kadar ikinci el araç imkanı! Fırsat olarak...
- Ve son dakika değişti! 2 ay uzatıldı, bankalar damping yaptı! 10.000 - 20.000 - 30.000 TL'ye mevduat faizi oranları...
- İl dışı tayin ataması ne zaman yapılacak 2021? 2021 yılı il dışı atama takvimi belli oldu mu? Taban puanları...