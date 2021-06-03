03 Haziran 2021, Perşembe
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Fransızlara tokat gibi Türkiye yanıtı!

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransız dergisi 'e, ile ilişkiler ve 'nın Cezayir'de sömürge döneminde işlediği suçlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Tebbun, herhangi bir siyasi beklenti içine girmeden ülkede yaklaşık 5 milyar dolarlık yatırım yapan Türklerle mükemmel ilişkileri olduğunu belirtti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.06.2021
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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Fransızlara tokat gibi Türkiye yanıtı!

Türklerin hiçbir siyasi talepte bulunmaksızın ülkesinde 5 milyar dolarlık yatırımda bulunduğunu kaydeden Tebbun, iki ülke arasındaki ilişkileri "mükemmel" olarak nitelendirdi.

Tebbun, ile aralarındaki bu ilişkiden rahatsız olanları, 'de yatırım yapmaya çağırdı.

2018'de Türkiye'nin 'yı da geçerek ülkede yabancı yatırımcılar listesinde ilk sıraya yerleştiğini duyurmuştu.

Cezayir'de döneminde işlenen suçlara ilişkin de konuşan Tebbun, yönetiminden bu suçları tam olarak kabul etmesini beklediklerini kaydetti.

Tebbun, söz konusu suçların 1945'den 1962'ye kadar işlenen katliam, soykırım, mal ve servetin yağmalanmasını kapsadığını dile getirdi.

Cezayirliler, sömürge sırasında işlediği suçlardan dolayı Fransa'dan resmi özür ve tazminat bekliyor.

Cezayir'de bağımsızlık mücadelesinin ilk aşamaları sayılabilecek dönemde , ve kentlerinde, sömürge askerlerinin Fransız yerleşimcilere düzenlenen bir saldırıya misilleme olarak gerçekleştirdikleri olaylarda bazı tarihçilere göre 20 ila 30 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı , 2012'de Cezayir'e gerçekleştirdiği ziyarette, ülkesinin söz konusu olaylardaki sorumluluğunu kabul etmişti. Hollande, "Şu noktada rejiminin Cezayir halkına ağır suçlar işlediğini kabul ediyorum. Bunlar arasında, Setif, Guelma ve Harrata katliamları da Cezayirlilerin hafıza ve bilinçlerinde demir atmış bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te silahlı bağımsızlık mücadelesine başladı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

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