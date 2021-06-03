Myanmar felaketi yaşıyor! Koronavirüsün yeni merkezi olabilir

Dr Rimal, çatışmalardan ötürü yerleşim bölgelerinden kırsal alanlara sığınan Myanmarlıların sağlık imkanlarından uzak olduğunu kaydederek, "Ülkede pandemi ve diğer hastalıkların korkunç noktalara varmasını istemiyorsak insani yardım bir an önce bölgeye ulaştırılmalıdır. Aksi durumda Myanmar, Kovid-19'un yeni merkez üssü olabilir." şeklinde konuştu.