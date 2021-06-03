Myanmar felaketi yaşıyor! Koronavirüsün yeni merkezi olabilir
Son dakika haberine göre; Myanmar ordusuyla isyancı silahlı gruplar arasında süren çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin evini terk etmesinin ardından ülke felaketin eşiğinde. Myanmar'da askeri darbenin ardından yaşanan iç çatışmalar ve insani kriz nedeniyle ülkenin koronavirüsün yeni merkez üssü olabileceği uyarısı yapıldı.
Asian Insider'a konuşan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketinin (IFRC) Asya Pasifik Acil Sağlık Koordinatörü Dr Abhishek Rimal, Myanmar'da darbenin yol açtığı siyasi krizin pandemi krizini de tetikleyebileceğini belirtti.
Myanmar ordusuyla isyancı silahlı gruplar arasında süren çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin evini terk etmesinin, Kovid-19'u ülke geneline yayacağının altını çizen Dr Rimal, "Myanmar'ın komşu ülkeleri, muhtemel sığınmacı akınları karşısında sınır bölgelerinde test ve karantina merkezleri inşa ederek Kovid-19'u önleyici tedbirler hazırlamaya başladı." dedi.
Dr Rimal, çatışmalardan ötürü yerleşim bölgelerinden kırsal alanlara sığınan Myanmarlıların sağlık imkanlarından uzak olduğunu kaydederek, "Ülkede pandemi ve diğer hastalıkların korkunç noktalara varmasını istemiyorsak insani yardım bir an önce bölgeye ulaştırılmalıdır. Aksi durumda Myanmar, Kovid-19'un yeni merkez üssü olabilir." şeklinde konuştu.
Myanmar'da dün 122 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine şubat ayından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vaka artışı görülmüştü.
Çok sayıda sağlık çalışanının askeri yönetime karşı sivil itaatsizlik eylemi yaptığı ülkede Kovid-19 testleri ve tedavileri yeterli oranda yapılamıyor.
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