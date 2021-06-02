Son dakika: Ermenistan'dan yeni provokasyon! Azerbaycan duyurdu
Son dakika haberine göre; Ermenistan'dan sınırda yeni bir provokasyona imza atıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaklaşık 40 Ermeni askerinin sınırı geçtiğini duyurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada yaklaşık 40 Ermeni askerin sınırı geçtiği bilgisine yer verdi.
Aynı açıklamada Ermeni askerlerinin bölgeyi terk etmeye zorlandığının da altı çizildi.
ERMENİSTAN SESSİZ KALDI
Ermenistan tarafından ise henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.
Geçen hafta Azerbaycan sınırda Azerbaycan askerlerinin ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurmuştu.
Ermenistan'dan yapılan açıklamada ise altı askerinin esir alındığı bilgisi doğrulanmıştı.
Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarma harekatı 27 Eylül 2020'de başlamıştı.
Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın başlattığı saldırılar sonrasında 44 gün süren çatışmaların ardından 10 Kasım 2020'de ateşkes anlaşması imzalamıştı.
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