02 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika: Ermenistan'dan yeni provokasyon! Azerbaycan duyurdu

Son dakika haberine göre; 'dan sınırda yeni bir provokasyona imza atıldı. , yaklaşık 40 Ermeni askerinin sınırı geçtiğini duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.06.2021 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021
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Son dakika: Ermenistan'dan yeni provokasyon! Azerbaycan duyurdu

yaptığı açıklamada yaklaşık 40 Ermeni askerin sınırı geçtiği bilgisine yer verdi.

Aynı açıklamada Ermeni askerlerinin bölgeyi terk etmeye zorlandığının da altı çizildi.

ERMENİSTAN SESSİZ KALDI

tarafından ise henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Geçen hafta sınırda Azerbaycan askerlerinin ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askerinin esir alındığını duyurmuştu.

Ermenistan'dan yapılan açıklamada ise altı askerinin esir alındığı bilgisi doğrulanmıştı.

Azerbaycan ordusunun 'ı Ermenistan işgalinden kurtarma harekatı 27 Eylül 2020'de başlamıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın başlattığı saldırılar sonrasında 44 gün süren çatışmaların ardından 10 Kasım 2020'de ateşkes anlaşması imzalamıştı.

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