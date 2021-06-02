Son dakika: Çin'de kırmızı alarm! İki bölge karantinaya alındı

Reuters'ın haberine göre Guangzhou'da hükümet, 21 Mayıs'tan itibaren toplu test emri verdiğini açıklamıştı. Vakaların daha da artması sonrası hükümet, eyaletten hava, kara ve demir yoluyla ayrılmak isteyenlerin, son 72 saat içinde yapılan testlerinin sonucunun negatif olması gerektiğini duyurdu.