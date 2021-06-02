Batı'da hedef İslam! Saldırı üstüne saldırı

YALNIZ KURT

2019 yılında da 89 kişinin aşırı sağcı terör neticesinde vefat ettiğini görüyoruz. Bu saldırıların yüzde 60'ı da örgüt bağlantısı olmayan "yalnız kurt" olarak tanımlanan kişiler tarafından yapıldığı iddia ediliyor. Kaldı ki böyle nitelendirilse dahi, bunların sosyal medyadaki bu genel aşırı sağla alakalı dokümanlardan, bu algıdan beslendiği de hepimizin malumu.

TÜRKLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Türklere yönelik saldırılarda bir artış var. 2018'de 174, 2019'da 253, 2020'de de 384 saldırının yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik olduğunu görüyoruz. 384 saldırının yüzde 50'si Almanya'da yaşandı. Fransa'da 40, Avusturya'da 37 olay oldu. Bunları İsviçre, Belçika, Hollanda, İsveç takip etti. Türk düşmanlığı saikiyle yapılan saldırıların bir kısmının da aslında İslam düşmanlığı içerdiğini biliyoruz.