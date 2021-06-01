Son dakika | Çin'den dünyayı şoke eden açıklama! İlk kez bir insana H10N3 kuş gribi tanısı kondu

Virüse yakalanan kişinin durumunun stabil olduğu ve hastaneden taburcu olmaya hazır olduğu ifade edildi. Adamın yakın çevresinin de gözetim altında olduğu ve henüz başka bir vakaya rastlanmadığı da bildirildi.

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