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Son dakika | Çin'den dünyayı şoke eden açıklama! İlk kez bir insana H10N3 kuş gribi tanısı kondu

Son dakika haberi... (NHC) bugün yaptığı açıklamada Çin'in doğusundaki eyaletinde 41 yaşındaki bir kişinin, kuş gribinin H10N3 türü ile ilk insan enfeksiyonu vakası olduğunu bildirdi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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Son dakika | Çin'den dünyayı şoke eden açıklama! İlk kez bir insana H10N3 kuş gribi tanısı kondu

Çin'in doğusunda bulunan eyaletinden bu sabah gelen bir son dakika haberi dünyayı dehşete düşürdü. Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre 41 yaşında bir adama H10N3 kuş gribi tanısı kondu. Bu dünya üzerinde tanı konulan ilk H10N3 kuş gribi vakası oldu.

(NHC) tarafından yapılan açıklamada Zhenjiang şehrinde yaşayan bir adam 28 Nisan'da yüksek ateş ve bir dizi başka belirtiyle hastaneye kaldırıldı. Adama 28 Mayıs tarihinde H10N3 kuş gribi tanısı kondu. NHC, 41 yaşındaki adı açıklanmayan kişinin virüsü nasıl kaptığıyla ilgili bilgiyi ise açıklamadı.

NHC, H10N3 ile enfekte olan başka hiçbir insan enfeksiyonu vakasının daha önce küresel olarak bildirilmediğini aktardı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, H10N3 virüsünün kuş gribinin daha az şiddetli ve geniş çaplı yayılımı ihtimalinin düşük olduğu bir türü olduğunu açıkladı.

Virüse yakalanan kişinin durumunun stabil olduğu ve hastaneden taburcu olmaya hazır olduğu ifade edildi. Adamın yakın çevresinin de gözetim altında olduğu ve henüz başka bir vakaya rastlanmadığı da bildirildi.

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