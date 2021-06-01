Son dakika | Çin'den dünyayı şoke eden açıklama! İlk kez bir insana H10N3 kuş gribi tanısı kondu
Son dakika haberi...Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) bugün yaptığı açıklamada Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde 41 yaşındaki bir kişinin, kuş gribinin H10N3 türü ile ilk insan enfeksiyonu vakası olduğunu bildirdi.
Çin'in doğusunda bulunan Jiangsu eyaletinden bu sabah gelen bir son dakika haberi dünyayı dehşete düşürdü. Reuters'ta yer alan son dakika haberine göre 41 yaşında bir adama H10N3 kuş gribi tanısı kondu. Bu dünya üzerinde tanı konulan ilk H10N3 kuş gribi vakası oldu.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) tarafından yapılan açıklamada Zhenjiang şehrinde yaşayan bir adam 28 Nisan'da yüksek ateş ve bir dizi başka belirtiyle hastaneye kaldırıldı. Adama 28 Mayıs tarihinde H10N3 kuş gribi tanısı kondu. NHC, 41 yaşındaki adı açıklanmayan kişinin virüsü nasıl kaptığıyla ilgili bilgiyi ise açıklamadı.
NHC, H10N3 ile enfekte olan başka hiçbir insan enfeksiyonu vakasının daha önce küresel olarak bildirilmediğini aktardı.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, H10N3 virüsünün kuş gribinin daha az şiddetli ve geniş çaplı yayılımı ihtimalinin düşük olduğu bir türü olduğunu açıkladı.
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