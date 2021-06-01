Havuz partisine ayı baskını! Böyle keyif yaptılar
Son dakika dünya haberleri... ABD'nin Tennessee eyaletinde öğrencilerin havuz partisini basan ayılar havuz keyfi yaptı. O anlar öğrencilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
YAŞAM İHA
ABD Tennessee eyaletine bağlı Gatlinburg beldesindeki bir otelde lise öğrencilerinin havuz partisini davetsiz misafirler bastı. Otelin bahçesine giren ayılar soluğu havuzda aldı.
Ayıların bazıları tenis kortunun bulunduğu bölgeye yönelirken, bazıları ise suya girdi. Ayıların keyifli anları ise öğrencilerden Michelle Johnson'ın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Johnson çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşırken, ayıların havuz baskını kısa sürede hızla yayılarak viral oldu.
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