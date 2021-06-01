01 Haziran 2021, Salı
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Havuz partisine ayı baskını! Böyle keyif yaptılar

Son dakika dünya haberleri... 'nin eyaletinde öğrencilerin havuz partisini basan ayılar havuz keyfi yaptı. O anlar öğrencilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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Havuz partisine ayı baskını! Böyle keyif yaptılar

eyaletine bağlı beldesindeki bir otelde lise öğrencilerinin havuz partisini davetsiz misafirler bastı. Otelin bahçesine giren ayılar soluğu havuzda aldı.

Ayıların bazıları tenis kortunun bulunduğu bölgeye yönelirken, bazıları ise suya girdi. Ayıların keyifli anları ise öğrencilerden 'ın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Johnson çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşırken, ayıların havuz baskını kısa sürede hızla yayılarak viral oldu.

Havuz partisine ayı baskını HAVUZ PARTİSİNE AYI BASKINI

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