Rusya'dan flaş NATO hamlesi! Binlerce asker gidecek
Son dakika haberine göre; Rusya Savunma Bakanı Şoygu, NATO'yu hedef alarak çok sert açıklamalarda bulundu. Şoygu, 'Rusya, NATO'ya karşılık olarak batı sınırına yeni askeri birimler yerleştirecek' dedi.
Bakan, Rusya'nın batı bölgelerinde, 20'ye yakın yeni askeri birim oluşturacaklarını belirtti.
Bu durumun dünyadaki güvenlik sistemin yerle bir ettiğini öne süren Şoygu şu ifadeleri kullandı;
'Bu durum bizi buna karşı koymak için birtakım önlemler almaya mecbur bırakıyor.'
NATO ve ABD'nin Ukrayna'dan yana tavır alması ile gerilen ilişkiler ABD'nin Rusya yaptırımlarını açıklaması ile zirveye ulaşmıştı.
Şoygu geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ise 'ABD ve NATO gerilimi tırmandırıyor. NATO, Avrupa'daki birliklerini savaşa hazırlıyor demişti.
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