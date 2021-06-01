Rusya'dan flaş NATO hamlesi! Binlerce asker gidecek

Bakan, Rusya'nın batı bölgelerinde, 20'ye yakın yeni askeri birim oluşturacaklarını belirtti.

Bu durumun dünyadaki güvenlik sistemin yerle bir ettiğini öne süren Şoygu şu ifadeleri kullandı;

'Bu durum bizi buna karşı koymak için birtakım önlemler almaya mecbur bırakıyor.'