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Macron'dan haddini aşan sözler: Azerbaycan Ermenistan'ın topraklarını terk etmeli

Başbakanı Nikol 'la bir araya gelen Cumhurbaşkanı Emmanuel , " ordusu, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.06.2021 Güncelleme Tarihi: 01.06.2021
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Macron'dan haddini aşan sözler: Azerbaycan Ermenistan'ın topraklarını terk etmeli

Cumhurbaşkanı Emmanuel , Başbakanı Nikol 'la bir araya geldi.

Macron, 'nda Paşinyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında Ermenistan'la arasında 6 ay önce ateşkes imzalandığını anımsattı.

Tutukluların serbest bırakılması ve uluslararası insani yardımların bölgeye ulaşması gerektiğini ifade eden Macron, 'da Müslüman ve Hristiyan kültürel mirasın korunmasının önemli olduğunu belirtti.

Macron, bölgede gerilimin azalması ve taraflar arasında diyaloğun başlaması için elinden geleni yapacaklarını söyledi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırların müzakere yoluyla belirlenmesi gerektiğini ifade eden Macron, "Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Macron, Ermenistan ile dayanışma içinde olduğunu ve bölgede barışın tesis edilmesi gerektiğini söyledi.

Paşinyan da Fransa ile Ermenistan arasında özel ilişkinin bulunduğu aktardı.

Macron'a desteğinden dolayı teşekkür eden Paşinyan, bu konuda Minsk Grubunun çalışmalarının önemli olduğunu dile getirdi.

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