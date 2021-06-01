DSÖ'den koronavirüs hamlesi! Varyantların isimleri değişiyor

DSÖ'nin Kovid-19 teknik sorumlusu Maria Van Kerkhove bu değişimi "Kamuoyundaki tartışmaları gidermek ve hiçbir ülkenin varyantları bulduğu ve bildirdiği için töhmet altında kalarak 'Coğrafi Damgalama' adı altında ırkçılık benzeri saldırılara maruz kalmaması için" değerlendiriyoruz açıklamasını yaptı.

DSÖ, bu isimlerin kolay akılda kalacak ve hatırlanacak seçimler olduğunu ve uzun bir uluslararası değerlendirme sonrası ve olası diğer alternatifler arasından seçildiğini ifade etti.

Maria Van Kerkhove, bu isimlerin hali hazırda kullanılan 'bilimsel' isimlerin yerine geçmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Bu adım, DSÖ, IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü'nün bir araya gelerek zengin ülkelere, gelecekteki varyant oluşumları ve olası kapanmaların önüne geçilmesi için, fakir ülkelere daha fazla aşı bağışı yapmaları uyarısı yapmasından sonra açıklandı.