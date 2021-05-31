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SON DAKİKA | Rusya'dan NATO ve Avrupa'ya tehdit! Adım adım savaşa mı gidiliyor?

, ve 'nın 'ya karşı turumu sertleşti. Rusya'da yaşananlara karşılık vermekten geri durmuyor. Avrupa ve Rusya sınırlarında NATO tatbikatları Rusya'yı çileden çıkardı. haberine göre; Rusya'dan savaş çıkaracak flaş bir adım geldi. Rusya'nın mesajında büyük bir tehdit var. İşte son dakika haberine dair flaş detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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SON DAKİKA | Rusya'dan NATO ve Avrupa'ya tehdit! Adım adım savaşa mı gidiliyor?

NATO ve Rusya arasında savaş iyice kızıştı. İki tarafta karşılıklı hamleleriyle ipleri iyice gerdi. ABD ve NATO müttefikleri Pazartesi günü Avrupa çapında bir dizi büyük savaş oyunu düzenlerken, Rusya bu hamleye batı sınırına en az 20 yeni askeri birlik gönderme planlarını açıklayarak karşılık verdi.

SON DAKİKA | Rusya'dan NATO ve Avrupa'ya tehdit! Adım adım savaşa mı gidiliyor?

Anma Günü manevraları, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cenevre'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesinden sadece birkaç hafta önce, Washington ile Moskova arasında artan gerilimin en son işaretleri olarak yorumlanıyor.

SON DAKİKA | Rusya'dan NATO ve Avrupa'ya tehdit! Adım adım savaşa mı gidiliyor?

ABD-NATO ortak tatbikatları, bir düzineden fazla NATO ülkesinden binlerce kara askeri, savaş gemisi ve uçağı içeriyordu.

SON DAKİKA | Rusya'dan NATO ve Avrupa'ya tehdit! Adım adım savaşa mı gidiliyor?

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Portekiz kıyılarında bir İngiliz uçak gemisinde seyahat ederken, tatbikatların 72 yıllık ittifakın askeri yeteneklerinin altını çizdiğini söyledi.

SON DAKİKA | Rusya'dan NATO ve Avrupa'ya tehdit! Adım adım savaşa mı gidiliyor?

Stoltenberg, Associated Press'e verdiği demeçte, "NATO, tüm müttefiklerimizi savunmak için orada ve bu tatbikat, çok sayıda askeri birlik ve teçhizatı Atlantik ve Avrupa boyunca nakletme ve deniz gücümüz hakkında bir mesaj gönderiyor" dedi.

SON DAKİKA | Rusya'dan NATO ve Avrupa'ya tehdit! Adım adım savaşa mı gidiliyor?

Bu arada Pentagon yetkilileri, ABD ve NATO savaş uçaklarının Pazartesi günü 30 NATO ülkesinin tamamı üzerinde uçacağı Müttefik Gökyüzü Operasyonunu duyurdu.

SON DAKİKA | Rusya'dan NATO ve Avrupa'ya tehdit! Adım adım savaşa mı gidiliyor?

Avrupa-Afrika Hava Kuvvetlerinde NATO Müttefik Hava Komutanlığı ve ABD Hava Kuvvetlerinden General Jeff Harrigian, "Bombardıman görevleri, kuvvetlerimizin her zamankinden daha karmaşık ve belirsiz olan küresel güvenlik ortamını ele alma konusundaki güvenilirliğini gösteriyor" dedi.

SON DAKİKA | Rusya'dan NATO ve Avrupa'ya tehdit! Adım adım savaşa mı gidiliyor?

Komutan, yaptığı açıklamada "Bugünkü görev, NATO'nun hava üstünlüğünün harika bir göstergesi ve birlikte üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Rusya'dan NATO ve Avrupa'ya tehdit! Adım adım savaşa mı gidiliyor?

RUSYA'DAN TEHDİT MESAJI

Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, üst düzey bir Rus güvenlik yetkilisi Moskova'nın diğer ülkeler tarafından "düşmanca" olarak nitelendirdiği eylemleri durdurmak için 'güç kullanmaya' hazır olduğunu söyledi.

SON DAKİKA | Rusya'dan NATO ve Avrupa'ya tehdit! Adım adım savaşa mı gidiliyor?

Rusya Güvenlik Konseyi sekreteri Nikolai Patrushev'in yorumları, önümüzdeki ay Rusya ve ABD liderlerinin zirvesi öncesinde geldi.

SON DAKİKA | Rusya'dan NATO ve Avrupa'ya tehdit! Adım adım savaşa mı gidiliyor?

RUSYA'DAN FLAŞ ADIM

Rusya tatbikatları jet hızıyla kınadı ve kışkırtıcı olarak yorumlanabilecek yeni bir hamle duyurdu.

SON DAKİKA | Rusya'dan NATO ve Avrupa'ya tehdit! Adım adım savaşa mı gidiliyor?

Kremlin yetkilileri, Rusya'nın ülkenin batı bölgelerinde, NATO ülkeleriyle sınırlarının yakınında "20 yeni askeri birlik ve oluşum" kuracağını söyledi ve ekledi:

SON DAKİKA | Rusya'dan NATO ve Avrupa'ya tehdit! Adım adım savaşa mı gidiliyor?

"Batılı meslektaşlarımızın eylemleri dünya güvenlik sistemini mahvediyor ve buna karşılık olarak bizi uygun önlemler almaya zorluyor. Birliklerin savaş yapısını sürekli iyileştiriyoruz."

SON DAKİKA | Rusya'dan NATO ve Avrupa'ya tehdit! Adım adım savaşa mı gidiliyor?

Rusya'nın devlet ajansı TASS'a göre, Rusya Savunma Bakanı General Sergey Şoygu, yıl sonuna kadar Batı Askeri Bölgesi'nde yaklaşık 20 askeri oluşum ve birlik kurulacağını söyledi.

SON DAKİKA | Rusya'dan NATO ve Avrupa'ya tehdit! Adım adım savaşa mı gidiliyor?

16 Haziran'da Biden ile Putin arasında yapılacak toplantının gündeminin bir başka maddesi de askeri gerilimler olacak.

SON DAKİKA | Rusya'dan NATO ve Avrupa'ya tehdit! Adım adım savaşa mı gidiliyor?

Biden'ın, 2016 ve 2020'deki seçim müdahalesi, Rusya ile bağlantılı SolarWinds ve Colonial Pipeline siber saldırıları, Rus muhalefet lideri Aleksey Navalni'nin zehirlenmesi ve gözaltına alınması ve bir dizi başka konu hakkında Putin'le yüzleşmesi bekleniyor.

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