Merkel'den Belarus açıklaması! AB'nin yaptırım kararlarını savundu

Merkel, Almanya ile Fransa arasında çevrim içi olarak yapılan ortak bakanlar kurulunun ardından düzenlenen basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştükleri ve Bakanlar Kurulunda gündeme gelen konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Soçi'de bir araya gelmelerine ilişkin bir soruyu cevap veren Merkel, burada çekilen fotoğraflardan Avrupa'nın hareket yeteneğinden oldukça etkilenildiği sonucunun çıkarılabileceğini belirterek, "AB Liderler Zirvesi'nde tedbirlerimizi çok hızlı ve kararlı bir şekilde açıklamamızın çok iyi olduğuna inanıyorum. Bunlar doğru, bunlar gerekli ve gelişmeler üzücü. Lukaşenko ve Putin'in Soçi'de buluşması buna engel değil." ifadelerini kullandı.

Merkel, Lukaşenko'nun sivil topluma ve muhalefete yaptıklarını sert bir şekilde kınadığını ifade ederek, "Bu bizim standartlarımıza ve anlayışımıza hiçbir şekilde uymuyor." değerlendirmesinde bulundu.