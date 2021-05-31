Merkel'den Belarus açıklaması! AB'nin yaptırım kararlarını savundu
Belarus'un Ryanair'e ait bir yolcu uçağını "zorla" indirmesi dünyayı ayağa kaldırmıştı. Almanya Başbakanı Merkel, AB'nin Belarus'la ilgili aldığı yaptırım kararlarının doğru ve gerekli olduğunu bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Soçi'de bir araya gelmelerine ilişkin bir soruyu cevap veren Merkel, burada çekilen fotoğraflardan Avrupa'nın hareket yeteneğinden oldukça etkilenildiği sonucunun çıkarılabileceğini belirterek, "AB Liderler Zirvesi'nde tedbirlerimizi çok hızlı ve kararlı bir şekilde açıklamamızın çok iyi olduğuna inanıyorum. Bunlar doğru, bunlar gerekli ve gelişmeler üzücü. Lukaşenko ve Putin'in Soçi'de buluşması buna engel değil." ifadelerini kullandı.
Merkel, Lukaşenko'nun sivil topluma ve muhalefete yaptıklarını sert bir şekilde kınadığını ifade ederek, "Bu bizim standartlarımıza ve anlayışımıza hiçbir şekilde uymuyor." değerlendirmesinde bulundu.
- NSA'IN DANİMARKA'NIN YARDIMIYLA AVRUPALI ÜST DÜZEY POLİTİKACIYI DİNLEMESİ
Merkel, ABD Ulusal Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Danimarka'nın yardımıyla kendisinin de dahil olduğu çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı dinlemesine ilişkin çıkan haberleri de değerlendirerek, yıllar önce NSA bağlamında bu konuların tartışıldığını anımsattı.
"O zamanki olayların açıklığa kavuşturulmasına yönelik tavrımız değişmedi." ifadesini kullanan Merkel, geçmişte doğru olan şeylerin bugün de doğru olduğunu kaydetti.
Merkel, Danimarka yönetiminin bu konuda "rahatlatıcı" açıklama yaptığını belirterek, "Bu açıdan olayı aydınlatmanın yanında gerçekten güvene dayalı ilişkiler kurulabileceğimiz iyi bir temel görüyorum." şeklinde konuştu.
- MALİ'DEKİ GELİŞMELER
Merkel Mali'deki siyasi krize ilişkin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) açıklamasına katıldığını belirtti.
Uluslararası görevler kapsamında Mali'de bulunan Alman askerlerinin çekilmesine karşı çıkan Merkel, "Oradaki varlığımızın önemli olduğuna inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede Almanya ve Fransa'nın gelişmekte olan ülkelere yıl sonuna kadar 30 milyon doz aşının verilmesini kararlaştırdığını, bu bağlamda Afrika ile iş birliğinin önemli rol oynadığını söyledi.
- SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ
Toplantıda Almanya ile Fransa arasındaki savunma iş birliğini de ele alındığını aktaran Merkel, iki ülkenin, Gelecek Hava Muharebe Sistemi ( FCAS) olarak da bilinen ortak savaş uçağının geliştirilmesi konusunda büyük ölçüde anlaşmaya varıldığını belirtti.
"Burada İspanya ile de geleceğin savaş uçağı için FCAS projesinde büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı için memnunum." ifadesini kullanan Merkel, FCAS konusunda yapılan müzakerelerde çözüm bulunmasının hiç de kolay olmadığını, ancak bunun, Almanya ve Fransa'nın karmaşık durumlarda nasıl iyi bir çözüme ulaştığının bir örneği olduğunu aktardı.
Merkel ayrıca, Macron ile bu ay yapılacak G7 ve NATO toplantılarında koordinasyon sağlamaya hizmet edecek birçok konuyu ele aldıklarını aktardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziya Selçuk son dakika: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liseler 7 Haziran'da açılıyor mu?
- 1 Haziran'da nereler açılacak? Yarın hangi mekanlar yeniden açılıyor? Kabine toplantısı...
- Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? 2021-2022 üniversitelerde akademik takvim ne zaman başlayacak?
- Kafeler, restoranlar, lokantalar açıldı mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler saat kaça kadar açık? Pazar günü kapalı mı?
- Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi? Hafta içi yasakları nasıl olacak? Kabine Toplantısı son dakika
- Son durum: Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi: 31 Mayıs Kabine Toplantısı genelgesi ve yeni normalleşme detayları...
- 31 Mayıs Kabine toplantısı kararları neler? Yeni normalleşme kararları belli oldu mu? Sokağa çıkma yasağı...
- Son dakika: Açık havada maske yasağı kalktı mı? Maskeler ne zaman çıkacak? Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu?
- MEB takvimi: Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? 2021-2022 okullar ne zaman açılacak?
- Kahvehaneler ve kıraathaneler açıldı mı? Kahveler 1 Haziran'da açılacak mı? Oyun serbest mi?
- Son dakika: Nikahlar kaç kişilik olacak? Nikah salonları açık mı? Nikah salonları kapasitesi kaç kişi? Normalleşme...