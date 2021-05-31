SON DAKİKA HABERİ: Macron ve Merkel'den "casusluk" suçlaması! "ABD'den açıklama bekliyoruz"

Başbakan Merkel'in, olayı, konuyu araştıran gazetecilerin sorusundan öğrendiğini ifade eden Seibert, Alman hükümetinin bu konuda nasıl hareket edeceğine ilişkin soruya karşılık, "Yaptığım açıklamaya başka ekleyeceğim bir şey yok." dedi.

Seibert, "Avrupalı partnerler arasında casusluk kabul edilebilir bir şey mi?" şeklindeki soruya da "Danimarka Savunma Bakanı, kendi hükümeti adına mevcut durumla ilgili bir açıklama yaptı. Bu temel değerlendirmeye katılıyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan, Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen, Ritzau Haber Ajansına yaptığı açıklamada, "Sistematik olarak müttefiklerimizin dinlenmesi kabul edilemez. Bu konuda, değişen Danimarka hükümetlerinin hemfikir olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

