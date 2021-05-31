SON DAKİKA HABERİ: Macron ve Merkel'den "casusluk" suçlaması! "ABD'den açıklama bekliyoruz"
Son dakika haberi... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) ülkenin elektronik gözetim ağlarını kullanarak müttefiklerini sessizce gözetlediğine dair çıkan haberler nedeniyle casusluk konusunda ABD'den açıklama beklediklerini açıkladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) ülkenin elektronik gözetim ağlarını kullanarak müttefiklerini sessizce gözetlediğine dair çıkan haberler nedeniyle casusluk konusunda ABD'den açıklama beklediklerini açıkladı.
NELER YAŞANMIŞTI?
Danimarka, İsveç, Norveç, Alman ve Fransız basın kurumlarının Danimarka Askeri istihbarat Servisi'nin (FE) 2012-2014 yıllarında yaptığı analizlere dayandırdıkları ortak haberde, NSA'nın, Merkel'in yanı sıra Alman, Norveçli, İsveçli ve Fransız siyasetçilerle üst düzey kamu görevlilerini hedef seçerek dinlediği belirtilmişti.
ALMAN HÜKÜMETİ HAREKETE GEÇTİ
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, ABD Ulusal Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) Danimarka'nın yardımıyla Başbakan Angela Merkel dahil çok sayıda Avrupalı üst düzey politikacıyı dinlemesine ilişkin çıkan haberlere açıklık getirilmesi için ulusal ve uluslararası kurumlarla temasta olduklarını söyledi.
Seibert, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, söz konusu olaya ilişkin haberlerin Alman hükümeti tarafından not edildiğini belirtti.
"Alman hükümeti, konuya açıklık getirmek için ilgili tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlarla temas halindedir." diyen Seibert, Alman hükümetinin, istihbarat faaliyetleri gibi konularda prensip olarak kamuoyu önünde bir açıklama yapmaması konusunda anlayış beklediğini kaydetti.
Seibert, "Bu, olayın doğru olup olmadığı anlamına gelen bir beyan değildir. Alman hükümeti bu gibi konuları Federal Meclis'in gizli toplanan yetkili kurullarına rapor eder." ifadelerini kullandı.
Başbakan Merkel'in, olayı, konuyu araştıran gazetecilerin sorusundan öğrendiğini ifade eden Seibert, Alman hükümetinin bu konuda nasıl hareket edeceğine ilişkin soruya karşılık, "Yaptığım açıklamaya başka ekleyeceğim bir şey yok." dedi.
Seibert, "Avrupalı partnerler arasında casusluk kabul edilebilir bir şey mi?" şeklindeki soruya da "Danimarka Savunma Bakanı, kendi hükümeti adına mevcut durumla ilgili bir açıklama yaptı. Bu temel değerlendirmeye katılıyoruz." şeklinde konuştu.
Öte yandan, Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen, Ritzau Haber Ajansına yaptığı açıklamada, "Sistematik olarak müttefiklerimizin dinlenmesi kabul edilemez. Bu konuda, değişen Danimarka hükümetlerinin hemfikir olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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