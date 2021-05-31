Nestle'de skandal! Şirket içi yazışmalar sızdı: "Ürünlerimizin yüzde 60'ı sağlıksız"

Haberde, yazışmalarda şu ifadelerin yer aldığı bildirildi;

"Piyasadaki içecek ve gıda ürünlerinin yüzde 60'tan fazlası sağlıklı tanımına dahil değil. Bu ürünleri ne kadar yenilesek yenileyelim,bu tanıma hiçbir zaman uymayacaklar"