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Hindistan’da pandemi trajedisi! Koronavirüsten ölen hastayı nehre attılar

Sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği 'da salgın yönetimi kontrolden çıkmış durumda. Mezarlık ve morgların dolup taştığı ülkede yaşanan trajediyi gözler önüne seren bir görüntü ortaya çıktı. Koronavirüsten hayatını kaybeden bir hastanın yakınları kişinin cansız bedenini köprüden nehre attı. O anlar çevreden geçen bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

DÜNYA A Haber
Giriş Tarihi: 31.05.2021 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021
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Hindistan’da pandemi trajedisi! Koronavirüsten ölen hastayı nehre attılar

'da salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri nehirlere atılmaya başladı. Uttar Pradesh eyaletine bağlı kentinde Covid-19'dan hayatını kaybeden bir kişinin cansız bedeninin, biri koruyucu kıyafetli olan iki kişi tarafından köprü üzerinden nehre atıldığı anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.



ÜLKEDE İNFİALE YOL AÇTI

Ülkede Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenlerinin nehre atıldığı söylentisi dolaştığı günlerde söz konusu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi infiale yol açtı. Balrampur Sağlık Müdürü, cansız bedenin Covid-19 hastasına ait olduğunu doğrularken, cansız bedeni nehre atanların ise hastanın akrabaları olduğunu ifade etti. Sağlık Müdürü, hastanın 25 Mayıs'ta Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve 28 Mayıs'ta virüsten hayatını kaybettiğini bildirdi.

Olayın duyulmasının ardından söz konusu 2 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, cenazenin Covid-19 protokollerine uygun şekilde aileye teslim edildiği belirtildi.

GANJ NEHRİ KIYISINA 71 CESET VURMUŞTU
Hindistan'da geçtiğimiz haftalarda kıyısına 71 kişinin cansız bedeni vurmuştu. Cansız bedenlerin ülkede artan vakalar nedeniyle krematoryumlarda ve mezarlıklarda yer kalmaması sonucu nehre atıldığı iddia edilmişti.

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