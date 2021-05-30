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Son dakika: Hindistan'da koronavirüs nedeniyle ölen hastanın cansız bedenini nehre attılar! İşte o görüntüler

haberi...’ın Balrampur kentinde ’dan ölen bir hastanın cansız bedenini nehre atan iki kişi yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı. İşte insanın kanını donduran o anlar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Son dakika: Hindistan'da koronavirüs nedeniyle ölen hastanın cansız bedenini nehre attılar! İşte o görüntüler

'da salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri nehirlere atılmaya başladı.

Uttar Pradesh eyaletine bağlı Balrampur kentinde Covid-19'dan hayatını kaybeden bir kişinin cansız bedeninin, biri koruyucu kıyafetli olan iki kişi tarafından köprü üzerinden nehre atıldığı anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.


Ülkede Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenlerinin nehre atıldığı söylentisi dolaştığı günlerde söz konusu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi infiale yol açtı. Balrampur Sağlık Müdürü, cansız bedenin Covid-19 hastasına ait olduğunu doğrularken, cansız bedeni nehre atanların ise hastanın akrabaları olduğunu ifade etti. Sağlık Müdürü, hastanın 25 Mayıs'ta Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve 28 Mayıs'ta virüsten hayatını kaybettiğini bildirdi.

Olayın duyulmasının ardından söz konusu 2 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, cenazenin Covid-19 protokollerine uygun şekilde aileye teslim edildiği belirtildi.

GANJ NEHRİ KIYISINA 71 CESET VURMUŞTU

Hindistan'da geçtiğimiz haftalarda kıyısına 71 kişinin cansız bedeni vurmuştu. Cansız bedenlerin ülkede artan vakalar nedeniyle krematoryumlarda ve mezarlıklarda yer kalmaması sonucu nehre atıldığı iddia edilmişti.

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