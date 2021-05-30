Son dakika: Hindistan'da koronavirüs nedeniyle ölen hastanın cansız bedenini nehre attılar! İşte o görüntüler

Uttar Pradesh eyaletine bağlı Balrampur kentinde Covid-19'dan hayatını kaybeden bir kişinin cansız bedeninin, biri koruyucu kıyafetli olan iki kişi tarafından köprü üzerinden nehre atıldığı anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.



