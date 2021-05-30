Korkuya yol açan yeni salgın uyarısı! İngiliz ajanlardan flaş "Karanlık Ağ" hamlesi

Bir kaynak, "Böyle bir şey tekrar yaşanabilir ve biz bir sonraki salgından bir hayvan pazarı veya laboratuvar sızıntısı kadar uzaktayız" diye konuştu.



İngiliz milletvekilleri, Ocak ayında The Sun Online ile konuşurken ilk kez bir soruşturma talep etmişti ve yeni soruşturma talep etmeye devam ediyorlar.