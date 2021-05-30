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Korkuya yol açan yeni salgın uyarısı! İngiliz ajanlardan flaş "Karanlık Ağ" hamlesi

Koronavirüsün kaynağı ne? Nerde ve nasıl ilk ortaya çıktı? sorusu gündemdeki yerini hala koruyor. , Kovid-19'un nasıl çıktığını istihbarı olarak kantımla peşinde... 'in şehrindeki bir hayvan pazarından çıktığı iddia edilen virüs savaşında ABD ve Çin arasında gerilim tırmanıyor. İkili ülke arasında yükselmesine yol açan "Kovid-19'un kaynağı" tartışmasına ajanlar da dahil oldu. İngiliz medyasında çıkan haberler dünya genelinde hem şaşkınlık yarattı hem de kaygıya neden oldu. İşte son dakika haberine dair detaylar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.05.2021 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
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Korkuya yol açan yeni salgın uyarısı! İngiliz ajanlardan flaş Karanlık Ağ hamlesi

SON DAKİKA HABERİ... Dün dış basına yansıyan virüsün 'üretilmiş' olabileceğini iddia eden ve gündeme bomba gibi düşen haberlere göre, İngiliz ajanları da şu anda Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden (WIV) potansiyel bir virüs sızıntısını araştırıyor.

Korkuya yol açan yeni salgın uyarısı! İngiliz ajanlardan flaş Karanlık Ağ hamlesi

Kovid-19'un bir laboratuvardan yayıldığı iddiası başlangıçta pek çok kişi tarafından bir "komplo teorisi" olarak reddedilmişti ancak ABD Başkanı Joe Biden "yeniden soruşturma" emri verdikten sonra, ikinci dereceden kanıtlar da artmaya başladı.

Korkuya yol açan yeni salgın uyarısı! İngiliz ajanlardan flaş Karanlık Ağ hamlesi

OLASILIK ARTIYOR

İngiliz The Sunday Times gazetesine göre, İngiliz istihbaratının yakın zamanda bu teoriyi değerlendirdiği ve olasılığını 'uzak ihtimal'den 'makul'e yükselttiği bildirildi. Batılı ajanların Çin'de çok az insan istihbarat kaynağına sahip olduğuna inanılıyor.

Korkuya yol açan yeni salgın uyarısı! İngiliz ajanlardan flaş Karanlık Ağ hamlesi

"KARANLIK AĞ..."

Verilerin toplanmasında, 'derin internet' olarak da bilinen karanlık ağda (dark web) muhpirleri işe almaya odaklandığı bildirildi.

Korkuya yol açan yeni salgın uyarısı! İngiliz ajanlardan flaş Karanlık Ağ hamlesi

Karanlık ağ, Çinli kaynakların Komünist Parti tarafından yakalanma korkusu olmadan sırları paylaşmasına izin veriyor.

Konuyla ilgili bir kaynak, "Bizi farklı yönlere getiren bir yığın kanıt karşımıza çıkabilir. Çinliler her halükarda yalan söyleyecek. Tam olarak emin olabileceğimizi sanmıyorum" dedi.

Korkuya yol açan yeni salgın uyarısı! İngiliz ajanlardan flaş Karanlık Ağ hamlesi

YENİ SALGIN TEHLİKESİ

Ve ABD kaynakları, virüsün kökeninin tespit edilememesi durumunda başka bir pandemi olabileceğine dair ciddi endişelerin bulunduğunu ekledi.

Korkuya yol açan yeni salgın uyarısı! İngiliz ajanlardan flaş Karanlık Ağ hamlesi

Bir kaynak, "Böyle bir şey tekrar yaşanabilir ve biz bir sonraki salgından bir hayvan pazarı veya laboratuvar sızıntısı kadar uzaktayız" diye konuştu.

İngiliz milletvekilleri, Ocak ayında The Sun Online ile konuşurken ilk kez bir soruşturma talep etmişti ve yeni soruşturma talep etmeye devam ediyorlar.

Korkuya yol açan yeni salgın uyarısı! İngiliz ajanlardan flaş Karanlık Ağ hamlesi

İngiltere Dışişleri Seçme Komitesi Başkanı Tin Tugendhat, "Wuhan'dan gelen sessizlik tedirgin edici. Mahzeni açmalı ve gelecekte kendimizi koruyabilmek için neler olduğunu görmeliyiz." diyerek şunu ekledi:

Korkuya yol açan yeni salgın uyarısı! İngiliz ajanlardan flaş Karanlık Ağ hamlesi

"Bu da, dünyadaki ve DSÖ'deki ortaklarla birlikte bir soruşturma başlatmak anlamına geliyor."

Korkuya yol açan yeni salgın uyarısı! İngiliz ajanlardan flaş Karanlık Ağ hamlesi

Ayrıca geçen hafta, Başbakan Boris Johnson'ın bir Wuhan laboratuvarı sızıntısı olasılığı hakkında Nisan 2020 gibi erken bir tarihte bilgilendirildiği ortaya çıktı.

Korkuya yol açan yeni salgın uyarısı! İngiliz ajanlardan flaş Karanlık Ağ hamlesi

İNGİLTERE VE ABD ORTAK ÇALIŞMASI

Üst düzey bir Whitehall kaynağı, Telegraph'a İngiliz yetkililerin salgına ilişkin yeni ABD soruşturmasında çalıştığını söyledi.

Korkuya yol açan yeni salgın uyarısı! İngiliz ajanlardan flaş Karanlık Ağ hamlesi

İngiliz yetkililer, "Wuhan hakkında sahip olduğumuz istihbarata katkıda bulunuyoruz, ayrıca Amerikalılara yardımcı olabileceğimiz herhangi bir istihbaratı doğrulamasına ve analiz etmesine yardımcı olmayı teklif ediyoruz. Koronavirüs salgınının arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için gerekli olan şey, bilgiye dayalı analizden ziyade iyi kaynaklı istihbarattır ve bunu elde etmek de kolay değil" dedi.

Korkuya yol açan yeni salgın uyarısı! İngiliz ajanlardan flaş Karanlık Ağ hamlesi

Wuhan Viroloji Enstitütüsü yarasa koronavirüslerinde uzmanlaşmıştır ve virüsün ilk bulunduğu Huannan Deniz Ürünleri Pazarı'na sadece birkaç adım mesafede yer almaktadır.

Korkuya yol açan yeni salgın uyarısı! İngiliz ajanlardan flaş Karanlık Ağ hamlesi

Araştırmalar, laboratuvarın bilim insanları tarafından bir madenden toplanan virüslerden birinin, Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2 için yüzde 96,2 eşleştiğini gösteriyor.

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