Korkuya yol açan yeni salgın uyarısı! İngiliz ajanlardan flaş "Karanlık Ağ" hamlesi
Koronavirüsün kaynağı ne? Nerde ve nasıl ilk ortaya çıktı? sorusu gündemdeki yerini hala koruyor. ABD, Kovid-19'un nasıl çıktığını istihbarı olarak kantımla peşinde... Çin'in Vuhan şehrindeki bir hayvan pazarından çıktığı iddia edilen virüs savaşında ABD ve Çin arasında gerilim tırmanıyor. İkili ülke arasında yükselmesine yol açan "Kovid-19'un kaynağı" tartışmasına İngiliz ajanlar da dahil oldu. İngiliz medyasında çıkan haberler dünya genelinde hem şaşkınlık yarattı hem de kaygıya neden oldu. İşte son dakika haberine dair detaylar...
SON DAKİKA HABERİ... Dün dış basına yansıyan virüsün 'üretilmiş' olabileceğini iddia eden ve gündeme bomba gibi düşen haberlere göre, İngiliz ajanları da şu anda Wuhan Viroloji Enstitüsü'nden (WIV) potansiyel bir virüs sızıntısını araştırıyor.
Kovid-19'un bir laboratuvardan yayıldığı iddiası başlangıçta pek çok kişi tarafından bir "komplo teorisi" olarak reddedilmişti ancak ABD Başkanı Joe Biden "yeniden soruşturma" emri verdikten sonra, ikinci dereceden kanıtlar da artmaya başladı.
OLASILIK ARTIYOR
İngiliz The Sunday Times gazetesine göre, İngiliz istihbaratının yakın zamanda bu teoriyi değerlendirdiği ve olasılığını 'uzak ihtimal'den 'makul'e yükselttiği bildirildi. Batılı ajanların Çin'de çok az insan istihbarat kaynağına sahip olduğuna inanılıyor.
"KARANLIK AĞ..."
Verilerin toplanmasında, 'derin internet' olarak da bilinen karanlık ağda (dark web) muhpirleri işe almaya odaklandığı bildirildi.
Karanlık ağ, Çinli kaynakların Komünist Parti tarafından yakalanma korkusu olmadan sırları paylaşmasına izin veriyor.
Konuyla ilgili bir kaynak, "Bizi farklı yönlere getiren bir yığın kanıt karşımıza çıkabilir. Çinliler her halükarda yalan söyleyecek. Tam olarak emin olabileceğimizi sanmıyorum" dedi.
YENİ SALGIN TEHLİKESİ
Ve ABD kaynakları, virüsün kökeninin tespit edilememesi durumunda başka bir pandemi olabileceğine dair ciddi endişelerin bulunduğunu ekledi.
Bir kaynak, "Böyle bir şey tekrar yaşanabilir ve biz bir sonraki salgından bir hayvan pazarı veya laboratuvar sızıntısı kadar uzaktayız" diye konuştu.
İngiliz milletvekilleri, Ocak ayında The Sun Online ile konuşurken ilk kez bir soruşturma talep etmişti ve yeni soruşturma talep etmeye devam ediyorlar.
İngiltere Dışişleri Seçme Komitesi Başkanı Tin Tugendhat, "Wuhan'dan gelen sessizlik tedirgin edici. Mahzeni açmalı ve gelecekte kendimizi koruyabilmek için neler olduğunu görmeliyiz." diyerek şunu ekledi:
"Bu da, dünyadaki ve DSÖ'deki ortaklarla birlikte bir soruşturma başlatmak anlamına geliyor."
Ayrıca geçen hafta, Başbakan Boris Johnson'ın bir Wuhan laboratuvarı sızıntısı olasılığı hakkında Nisan 2020 gibi erken bir tarihte bilgilendirildiği ortaya çıktı.
İNGİLTERE VE ABD ORTAK ÇALIŞMASI
Üst düzey bir Whitehall kaynağı, Telegraph'a İngiliz yetkililerin salgına ilişkin yeni ABD soruşturmasında çalıştığını söyledi.
İngiliz yetkililer, "Wuhan hakkında sahip olduğumuz istihbarata katkıda bulunuyoruz, ayrıca Amerikalılara yardımcı olabileceğimiz herhangi bir istihbaratı doğrulamasına ve analiz etmesine yardımcı olmayı teklif ediyoruz. Koronavirüs salgınının arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için gerekli olan şey, bilgiye dayalı analizden ziyade iyi kaynaklı istihbarattır ve bunu elde etmek de kolay değil" dedi.
Wuhan Viroloji Enstitütüsü yarasa koronavirüslerinde uzmanlaşmıştır ve virüsün ilk bulunduğu Huannan Deniz Ürünleri Pazarı'na sadece birkaç adım mesafede yer almaktadır.
Araştırmalar, laboratuvarın bilim insanları tarafından bir madenden toplanan virüslerden birinin, Kovid-19'a neden olan SARS-CoV-2 için yüzde 96,2 eşleştiğini gösteriyor.
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