30 Mayıs 2021, Pazar
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ABD'de konser için bekleyen kalabalığa saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberine göre; 'nin eyaletinde konser için bekleyen kalabalığa silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.05.2021
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ABD'de konser için bekleyen kalabalığa saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bireysel silahlanmaya bağlı olarak kitlesel silahlı saldırıları haberlerinin çokça geldiği 'nin eyaletindeki şehrinde, bir bilardo kulübünün dışında meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, en az 20 yaralı var.



Güvenlik yetkilileri, yerel saatle 00.00-01.00 arasında beyaz bir aracın kulüp önüne geldiğini, aracın içindeki 3 kişinin, konser için bekleyen kalabalığa ateş açtığını aktardı.

"KORKAKÇA GERÇEKLEŞEN BİR SİLAH ŞİDDETİ"

Reuters'ın aktardığı habere göre, Florida'da bölgesinin polis şefi , bir tweet atarak silahlı saldırıyı duyurdu.

Ramirez "Bir başka korkakça silah şiddetinin gerçekleştiği olay yerindeyim. 20'den fazla kişi yaralandı ve maalesef 2 kişi hayatını kaybetti" dedi.

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