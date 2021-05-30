ABD'de konser için bekleyen kalabalığa saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son dakika haberine göre; ABD'nin Florida eyaletinde konser için bekleyen kalabalığa silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Güvenlik yetkilileri, yerel saatle 00.00-01.00 arasında beyaz bir aracın kulüp önüne geldiğini, aracın içindeki 3 kişinin, konser için bekleyen kalabalığa ateş açtığını aktardı.
"KORKAKÇA GERÇEKLEŞEN BİR SİLAH ŞİDDETİ"
Reuters'ın aktardığı habere göre, Florida'da Miami Dade bölgesinin polis şefi Alfredo Ramirez, bir tweet atarak silahlı saldırıyı duyurdu.
Ramirez "Bir başka korkakça silah şiddetinin gerçekleştiği olay yerindeyim. 20'den fazla kişi yaralandı ve maalesef 2 kişi hayatını kaybetti" dedi.
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