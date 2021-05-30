30 Mayıs 2021, Pazar
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ABD'de uçak düştü! Çok sayıda ölü var

'de düşen uçaktan acı haber geldi. ABD'nin eyaletinde küçük bir uçağın göle düşmesi sonucu 7 kişi öldü. Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 30.05.2021
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ABD'de uçak düştü! Çok sayıda ölü var

ABD'nin Tennessee eyaletinde küçük bir uçağın göle düşmesi sonucu 7 kişi öldü.

ABD'de Tennessee eyaletindeki Smyrna kentinden Palm Beach'e gitmek üzere havalanan Cessna C501 tipi küçük uçak Percy Priest Gölü'ne düştü. Kaza sonucu uçaktaki 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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