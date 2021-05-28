Yanan gemiden kopan parçalar sahile vurdu

Sri Lanka Deniz Çevre Koruma Kurumu (MEPA) Başkanı Dharshani Lahandapura ise mürettebatın gemide nitrik asit sızıntısı olduğunu bildiğini, buna rağmen bile bile Sri Lanka sularına demir atıldığını aktardı. Geminin ait olduğu Singapur merkezli X-Press Shipping şirketi de mürettebatın sızıntıdan haberdar olduğunu doğruladı, ancak geminin yangın çıkmadan önce hem Katar'a hem de Hindistan'a demir atmasına izin verilmediğini belirti.



Sri Lankalı yetkililer, geçtiğimiz Salı günü diğer mürettebat üyeleriyle birlikte kurtarılan geminin kaptanı hakkında polise şikayette bulunmuştu.

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