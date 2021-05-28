Son dakika | İngiltere'den flaş karar! Johnson & Johnson aşısına onay verildi
Son dakika haberi...İngiltere Sağlık Bakanlığı Johnson & Johnson aşısının ülkede kullanımına onay verildiğini açıkladı. Johnson & Johnson böylelikle COVID-19 aşısı ülkede kullanımı onaylanan dördüncü aşı oldu.
İngiltere Sağlık Bakanlığı Johnson & Johnson aşısının ülkede kullanımına onay verildiğini duyurdu. Aşı için 20 milyon doz sipariş verileceği bildirildi. Johnson & Johnson aşısı tek doz olarak uygulanıyor.
MEKSİKA, JOHNSON & JOHNSON AŞISI İÇİN ACİL ONAY VERDİ
Meksika Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez-Gattel Ramrez dün akşam yaptığı açıklamada hükümetin ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson tarafından geliştirilen aşısının kullanımı için onay verdiğini duyurdu.
Korona virüs salgını ile mücadele dünya genelinde devam ederken Meksika'dan aşılama kampanyasına yönelik yeni bir adım atıldı. Meksika'da ABD'li ilaç üreticisi Johnson & Johnson tarafından geliştirilen aşısının kullanımı için onay verildi. Meksika Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez-Gattel Ramrez yaptığı açıklamada, acil onay verilmesinin aşının uygulanması için gerekli kalite, güvenlik ve etkinlik beklentilerini karşıladığı anlamına geldiğini söyledi. Ramrez, "Diğer aşılar için de yeteri kadar tedarikimiz mevcut" ifadesini kullandı.
Yaklaşık 127 milyon nüfuslu Meksika Meksika'da bugüne kadar en az 27 milyon doz aşı uygulanırken 11 milyondan fazla kişi tamamen aşılandı. Salgının başından bu yana 2 milyon 405 bin 722 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede 222 bin 657 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Öte yandan, Johnson & Johnson tarafından korona virüse karşı üretilen aşının yan etkileri nedeniyle Belçika'da 41 yaş altına uygulanmayacağını açıklamıştı.
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