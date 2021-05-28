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20 yıl önce tanıştıkları yerde! William ve Kate'in yelkenli neşesi!

'nın ikinci varisi ve 10 yıllık eşi 20 yıl önce öğrenciyken tanıştıkları 'a gitti ve kara yelkenlisiyle eğlenceli anlar yaşadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.05.2021
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20 yıl önce tanıştıkları yerde! William ve Kate'in yelkenli neşesi!

Prens William (38) ve Düşes Kate (39) çifti, İskoçya'daki St Andrews'ta sahilde kara, yelkenlisi yaparken çocuklar gibi eğlendi.

20 yıl önce tanıştıkları yerde! William ve Kate'in yelkenli neşesi!

Kate rüzgara karşı zor anlar yaşarken neşesini korudu.

20 yıl önce tanıştıkları yerde! William ve Kate'in yelkenli neşesi!

2011 yılında gösterişli bir törenle evlenen William ile Kate, St. Andrews Üniversitesi'nin kendileri için ayrı bir önemi olan St Salvator's adlı bölümünü gezmeyi de ihmal etmedi.

20 yıl önce tanıştıkları yerde! William ve Kate'in yelkenli neşesi!

20 yıl önce, ev hasreti çeken bir öğrenci olan Prens William, burada gelecekte evleneceği Kate Middleton ile tanışmıştı.

20 yıl önce tanıştıkları yerde! William ve Kate'in yelkenli neşesi!

Kate Middleton ilk kez burada yardım için düzenlenen defilede Prens William'ın dikkatini çekmişti.

20 yıl önce tanıştıkları yerde! William ve Kate'in yelkenli neşesi!

Defilede yarı şeffaf bir gecelikle podyuma çıkan Middleton, bu görüntüsüyle genç William'ın aklında yer etmişti

20 yıl önce tanıştıkları yerde! William ve Kate'in yelkenli neşesi!

Önce arkadaş olan William ile Kate'in arasında bir aşk doğdu. 2005 yılında üniversiteden mezun olan çift 2010 yılında da nişanlandı.

20 yıl önce tanıştıkları yerde! William ve Kate'in yelkenli neşesi!

Çift, St. Salvator's'ta üniversitede öğrenim gören gençlerle de konuştu.

20 yıl önce tanıştıkları yerde! William ve Kate'in yelkenli neşesi!

Onların koronavirüs pandemisiyle ilgili deneyimlerini dinledi.

20 yıl önce tanıştıkları yerde! William ve Kate'in yelkenli neşesi!

Flört ettikleri ilk dönemde de sık sık buluştukları balıkçıyı da ziyaret eden çift, böylece gençlik anılarına da geri dönmüş oldu.

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