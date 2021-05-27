Dünya basını servis edilen bu fotoğrafları konuşuyor! Köylüler toplamak için sıraya girdi
Sri Lanka açıklarındaki konteyner gemisinde çıkan yangının etkisi devam ediyor. Kıyıya 18 kilometre uzaklıkta gerçekleşen yangın sonrası gemiden düşenler sahile vurdu. Bölgedeki köylülerin kıyıda yaptıkları dünya basınında gündeme oturdu.
Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Sri Lanka'dan uluslararası haber ajanslarının servis ettiği fotoğraflar, dünyanın geri kalanını dehşete düşürdü.
Her şey, Sri Lanka'nın başkenti Kolombo açıklarında siyah dumanların gökyüzüne yükselmesiyle başladı. Dumanların çıktığı nokta, kıyıya 18 kilometre mesafedeydi.
21 MAYIS'TA BAŞLADI
Kolombo'nun kuzeybatısına demirleyen 'MV X-Press Pearl' konteyner gemisinde 21 Mayıs tarihinde başlayan yangın, başkent sakinleri tarafından sahilden izlendi.
Alevler şiddetli rüzgarla hızla yayıldı, kimyasal madde taşıyan geminin 25 mürettebatı kurtarma ekipleri tarafından karaya çıkarıldı.
ÇABALAR BOŞA GİTTİ
Yangını söndürmek için zamanla yarışan Sri Lanka donanmasının çabaları sonuç getirmedi, dördüncü günde gemide büyük bir patlama meydana geldi.
Kıyıdan duyulan patlama korkuya yol açtı, muson yağmurlarının kesilmediği bölgede köylüler gemiden dökülen kargoları sahilden topladı.
FOTOĞRAFLAR PEŞ PEŞE GELDİ
Reuters ve Amerikan Associated Press (AP) haber ajansları, kıyıya vuran enkaz parçalarını toplayan donanma askerlerinin fotoğraflarını dünyaya geçti.
Yarın bir haftasını dolduracak yangını söndürmek mümkün olmadı, Avrupa'dan Sri Lanka'ya ulaşan itfaiyecilerin çabası da yeterli olmadı.
AP, komşu ülke Hindistan'ın da yangını durdurmak için yardım gönderdiğini; üç gemi, bir römorkör ve yangın söndürme uçağının bölgeye ulaştığını bildiriyor.
UZAY FİLMİ GİBİ
Bugün gelen fotoğraflarda ise, tepeden tırnağa koruyucu kıyafet giymiş donanma askerlerinin kıyıdaki enkazla boğuştuğu anları gösteriyor.
Bir uzay filmini andıran karelerde askerlerin rüzgarın kıyıya taşıdığı enkaz karşısında çaresiz kaldığı ve sahilin küle benzeyen bir örtüyle kaplandığı görülüyor.
Hindistan'ın Hazira limanından 1486 konteynerle hareket eden geminin yükü arasında, 25 ton nitrik asit ve diğer kimyasallar önemli bir yer tutuyordu.
Sri Lankalı yetkililer, karaya çıkarılan gemi mürettebatı arasında Filipinler, Çin, Hindistan ve Rus vatandaşlarının bulunduğunu açıklamıştı.
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