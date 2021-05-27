Alman bilim insanları duyurdu! AstraZeneca aşısında kan pıhtısı nedeniyle olan ölümler son bulacak!
Koronavirüse karşı uygulanan AstraZeneca aşısı nedeniyle yaşanan gelen ölümler büyük korku yaratıyordu. Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği AstraZeneca aşısı, neden olduğu kan pıhtısı oluşumuyla onlarca ölüme neden olmuştu. Alman bilim insanlarından rahatlatan açıklama geldi. Frankfurt Goethe Üniversitesi ve Ulm Üniversitesi araştırmacılar, kan pıhtısı sorunun adenovirüs vektöründe yattığını açıkladı. Alman araştırmacıların elde ettiği veriler, yakın gelecekte aşıların tehlikelerinin en aza indirileceğinin de müjdesini verdi.
İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, neden olduğu ölümler nedeniyle uzun süredir dünya gündeminden düşmüyor. Aşı neden olduğu kan pıhtısı oluşumu nedeniyle birçok ülke tarafından yasaklanan AstraZeneca aşısı, geçtiğimiz gün yeni bir ölüm vakasıyla endişe yaratmış, AstraZeneca'nın kullanımı bir kez daha tartışmaya açılmıştı.
KAN PIHTISI ÖLÜMLERİ DURDURULAMIYORDU
Johnson & Johnson aşısında da yaşanan kan pıhtısı oluşumu ABD'de endişe yaratırken, AstraZeneca'nın Avrupa'da neden olduğu 451 kan pıhtısı vakasının 56'sı ölümle sonuçlanmıştı Dünyayı endişeye sürükleyen kan pıhtısı tehlikesine ilişkin, Alman bilim insanlarından müjdeli bir haber geldi. Frankfurt Goethe Üniversitesi ve Ulm Üniversitesi araştırmacılar, kan pıhtısı sorunun adenovirüs vektöründe yattığını açıkladı.
SORUNUN NEDENİ ADENOVİRÜS
Benzer bir yöntemin kullanıldığı AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarının, koronavirüse karşı etkin olan maddenin vücuda girebilmesi için kullanılan bir tür soğuk virüsün, kan pıhtısına neden olduğunun anlaşıldığını duyuran bilim insanları, bu sorunu gidermek için çalışmaların başladığını söyledi.
Gelişmeyi duyuran bilim insanı Rolf Marschalek, adenovirüsün hücre çekirdeğinin içine girdikten sonra, bölünerek mutant varyantlar oluşturduğunu, bu yeni mutant noluşumların zara bağlanamadığını ve "yüzen mutant protein" haline heldikleri için kan pıhtısı oluşumunu tetiklediğini söyleyen Marschalek, bu yan etkinin düzeltilmesinden umutlu olduklarını açıkladı. Alman araştırmacıların elde ettiği veriler, yakın gelecekte aşıların tehlikelerinin en aza indirileceğinin de müjdesini verdi.
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