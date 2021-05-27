27 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Alman bilim insanları duyurdu! AstraZeneca aşısında kan pıhtısı nedeniyle olan ölümler son bulacak!

Alman bilim insanları duyurdu! AstraZeneca aşısında kan pıhtısı nedeniyle olan ölümler son bulacak!

Koronavirüse karşı uygulanan nedeniyle  yaşanan gelen ölümler büyük korku yaratıyordu. Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği AstraZeneca aşısı, neden olduğu kan pıhtısı oluşumuyla onlarca ölüme neden olmuştu. bilim insanlarından rahatlatan açıklama geldi. ve Ulm Üniversitesi araştırmacılar, kan pıhtısı sorunun vektöründe yattığını açıkladı. Alman araştırmacıların elde ettiği veriler, yakın gelecekte aşıların tehlikelerinin en aza indirileceğinin de müjdesini verdi.

DÜNYA Sabah
Giriş Tarihi: 27.05.2021 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021
ABONE OL
Alman bilim insanları duyurdu! AstraZeneca aşısında kan pıhtısı nedeniyle olan ölümler son bulacak!

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, neden olduğu ölümler nedeniyle uzun süredir dünya gündeminden düşmüyor. Aşı neden olduğu kan pıhtısı oluşumu nedeniyle birçok ülke tarafından yasaklanan , geçtiğimiz gün yeni bir ölüm vakasıyla endişe yaratmış, AstraZeneca'nın kullanımı bir kez daha tartışmaya açılmıştı.

KAN PIHTISI ÖLÜMLERİ DURDURULAMIYORDU

Johnson & Johnson aşısında da yaşanan kan pıhtısı oluşumu ABD'de endişe yaratırken, AstraZeneca'nın 'da neden olduğu 451 kan pıhtısı vakasının 56'sı ölümle sonuçlanmıştı Dünyayı endişeye sürükleyen kan pıhtısı tehlikesine ilişkin, bilim insanlarından müjdeli bir haber geldi. ve Ulm Üniversitesi araştırmacılar, kan pıhtısı sorunun vektöründe yattığını açıkladı.

SORUNUN NEDENİ ADENOVİRÜS

Benzer bir yöntemin kullanıldığı AstraZeneca ve Johnson & Johnson aşılarının, koronavirüse karşı etkin olan maddenin vücuda girebilmesi için kullanılan bir tür soğuk virüsün, kan pıhtısına neden olduğunun anlaşıldığını duyuran bilim insanları, bu sorunu gidermek için çalışmaların başladığını söyledi.

Gelişmeyi duyuran bilim insanı Rolf Marschalek, adenovirüsün hücre çekirdeğinin içine girdikten sonra, bölünerek mutant varyantlar oluşturduğunu, bu yeni mutant noluşumların zara bağlanamadığını ve "yüzen mutant protein" haline heldikleri için kan pıhtısı oluşumunu tetiklediğini söyleyen Marschalek, bu yan etkinin düzeltilmesinden umutlu olduklarını açıkladı. Alman araştırmacıların elde ettiği veriler, yakın gelecekte aşıların tehlikelerinin en aza indirileceğinin de müjdesini verdi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA