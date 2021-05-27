27 Mayıs 2021, Perşembe
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NASA paylaştı! "Selam İstanbul parlıyorsun!"

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi () sosyal medya hesabı Instagram'dan 'a ait bir uydu görüntüsünü paylaşarak "Selam İstanbul, parlıyorsun!" notunu düştü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.05.2021
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NASA paylaştı! Selam İstanbul parlıyorsun!

NASA, Instagram'dan 'a ait bir uydu görüntüsü paylaştı. Paylaşımda "Selam İstanbul, parlıyorsun!" mesajını yer aldı.

"İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye ayırdığı kentin gece ışıklarına bakın!" ifadelerine yer verdilen NASA paylaşımında, karenin 10 Mayıs 2021'de 'ndan (ISS) Karadeniz'in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisi yer aldı.

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