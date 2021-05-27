NASA paylaştı! "Selam İstanbul parlıyorsun!"
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) sosyal medya hesabı Instagram'dan İstanbul'a ait bir uydu görüntüsünü paylaşarak "Selam İstanbul, parlıyorsun!" notunu düştü.
NASA, Instagram'dan İstanbul'a ait bir uydu görüntüsü paylaştı. Paylaşımda "Selam İstanbul, parlıyorsun!" mesajını yer aldı.
"İstanbul Boğazı ve Haliç'in ikiye ayırdığı kentin gece ışıklarına bakın!" ifadelerine yer verdilen NASA paylaşımında, karenin 10 Mayıs 2021'de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Karadeniz'in 263 mil yukarısındaki yörüngedeyken çekildiği bilgisi yer aldı.
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