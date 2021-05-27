Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'dan ilginç yasak!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "kapitalist yaşam tarzını" yansıtan saç modellerini ve dar kot pantolon giyilmesini yasakladı. Emirde, “kapitalist yaşam tarzını yansıtan” giyim ve saç modelleri, "anti-sosyalist davranışlar" olarak nitelendirildi.
Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansının haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "kapitalist yaşam tarzını" yansıtan giyim ve saç modellerini yasaklayan emir yayımladı.
Buna göre ülkede dar kot pantolon, markalı tişörtler, dövmeler ile boyalı ve dikilmiş saç modelleri yasaklandı.
Emirde, "kapitalist yaşam tarzını yansıtan" giyim ve saç modelleri, "anti-sosyalist davranışlar" olarak nitelendirildi.
Kararın, Kuzey Kore İşçi Partisinin resmi yayın organı Rodong Sinmun'un, Kuzey Koreli gençlerin "Batılı moda anlayışını" günden güne daha çok benimsemesinden duyulan endişeyi gündeme getirdiği haberinin ardından alındığına dikkat çekildi.
Kim Jong-un'un "Kapitalist hayat tarzının en ufak bir işaretine karşı dahi dikkatli olmalıyız ve onlardan kurtulmak için savaşmalıyız." ifadelerine yer verildi.
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