Avusturya'da skandal çalışma! Müslümanlar fişleniyor mu?

- Türklere ait camiler mercek altında

Uyum Bakanı Raab, burada yaptığı konuşmada, "siyasal İslam'ın" toplum için bir tehdit oluşturduğunu, yapılan çalışmalarla buna karşı daha etkili bir tutum sergileneceğini anlattı.

Prof. Dr. Khorchide, Avusturya'da 60'ın üzerinde cami derneğini bünyesinde barındıran Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB), Milli Görüş ve Ülkücü Hareket'in görüşlerini yaydığı ileri sürülen çok sayıda cami ve derneğe yönelik yapılan çalışmaya değindi.

Khorchide, Milli Görüş'ün siyasal İslam'ın Türkiye versiyonu olduğunu ileri sürerek hareketin fikir babası eski Başbakan Necmettin Erbakan'ın antisemitik söylemlere sahip olduğu iddiasında bulundu. Genelleme yapmak istemediğini Milli Görüş içinde farklı yaklaşımların da olabileceğini kaydeden Khorchide, iyi ya da kötü şeklinde hedef gösterici bir yaklaşım içinde olmadıklarını ülkedeki büyük cemaatlere yönelik bilimsel incelemede bulunduklarını savundu.

Khorchide, ATİB'in Türkiye ile doğrudan bağlantılı ve etkisi altında olduğunu ileri sürerek Ülkücü Hareketi bu ülkede Avusturya Türk Federasyonu ve Avusturya Nizam-ı Alem Federasyonunun temsil ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Aslan da cami ve derneklere ait bilgilerin yer aldığı haritanın Müslümanları potansiyel şüpheli olarak göstermek için yapılmadığını, hala tam anlamıyla tamamlanmayan çalışmanın derneklerdeki olumlu ve olumsuz yanları gösterdiğini, hangi derneğin entegrasyona ne kadar katkı sağladığına işaret edildiğini söyledi.

Aslan, yapılan çalışmaların "Avrupa İslamı" anlayışına ve eski kıtadaki Müslümanların geleceğine katkı sağlayacağını ileri sürdü.