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Kovid-19 aşısında skandal! AstraZeneca...

Cumhuriyeti'nin 'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları için yüksek gelirli ülkelere kıyasla daha yüksek ücret ödediği öne sürüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Kovid-19 aşısında skandal! AstraZeneca...

Ulusal basın kuruluşu 'e bağlı Business Insider'ın, yolsuzluk karşıtı Transparency International'ın dün yayımlanan raporuna dayandırdığı habere göre, hükümeti iki doz başına 'ya yaklaşık 10 dolar (84 lira) ödeme yaptı.

Bu fiyat AstraZeneca'nın Avrupa Birliği (AB) ülkelerine uyguladığı fiyatın yaklaşık iki katına tekabül ediyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti, satın aldığı AstraZeneca aşılarının kullanımını "501Y.V2" adı verilen mutasyonuna karşı etkili olmadığı gerekçesiyle mart ayında durdurmuştu.

Kullanılmayan yaklaşık 1 milyon doz aşı Güney Afrika tarafından diğer Afrika ülkelerine satılmıştı.

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