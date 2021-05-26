Kovid-19 aşısında skandal! AstraZeneca...

Ulusal basın kuruluşu News24'e bağlı Business Insider'ın, yolsuzluk karşıtı Transparency International'ın dün yayımlanan raporuna dayandırdığı habere göre, Güney Afrika hükümeti iki doz başına AstraZeneca'ya yaklaşık 10 dolar (84 lira) ödeme yaptı.