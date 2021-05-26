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ABD'ye "elektroşok" tazminatı! 10 milyon dolar ödeyecek

ABD'nin eyaletindeki tutukevinde gözaltında tutulan 31 yaşındaki 'e aşırı elektrik şoku vererek hayatını kaybetmesine sebep olan polis memurları görevden atılırken, ölen siyahi Amerikalının ailesine 10 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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ABD'ye elektroşok tazminatı! 10 milyon dolar ödeyecek

CNN'in haberine göre, 'nın ilçesindeki gözaltı merkezinde, Jamal Sutherland'i zorla duruşmaya götürmek isteyen 2 polis memuru, defalarca silahıyla eletrik verdiği siyahi Amerikalının hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Charleston İlçe Şerif Bürosundan elde edilen 5 Ocak 2021 tarihli görüntülerde, ve isimli polislerin Sutherland'i tutukevinden kefalet duruşmasına götürmek için bir elini kelepçeleyerek yüzüstü yere yatırdığı ve sonrasında 7-8 defa elektroşok tabancasıyla elektrik verdiği görüldü.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, iki polis memurunun 17 Mayıs'ta kovulduğu belirtildi. Davayı takip eden Charleston İlçe Avukatı , polis memurlarına ceza verilip verilmeyeceğinin "haziran sonundan önce" netleşeceğini söyledi.

Mağdurun annesi , yaptığı açıklamada, "Ruhsal sorunlu olması kimseye ona böyle davranma hakkı vermez. O benim çocuğumdu, onu seviyordum." dedi.

Charleston İlçe Meclisinin, gözaltında ölen mağdurun ailesine, 10 milyon dolar ödemeyi kararlaştırdığı bilgisi paylaşıldı.

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