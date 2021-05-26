ABD'ye "elektroşok" tazminatı! 10 milyon dolar ödeyecek
ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki tutukevinde gözaltında tutulan 31 yaşındaki Jamaal Sutherland'e aşırı elektrik şoku vererek hayatını kaybetmesine sebep olan polis memurları görevden atılırken, ölen siyahi Amerikalının ailesine 10 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildiği bildirildi.
CNN'in haberine göre, Güney Carolina'nın Charleston ilçesindeki gözaltı merkezinde, Jamal Sutherland'i zorla duruşmaya götürmek isteyen 2 polis memuru, defalarca elektroşok silahıyla eletrik verdiği siyahi Amerikalının hayatını kaybetmesine sebep oldu.
Charleston İlçe Şerif Bürosundan elde edilen 5 Ocak 2021 tarihli görüntülerde, Lindsay Fickett ve Brian Houle isimli polislerin Sutherland'i tutukevinden kefalet duruşmasına götürmek için bir elini kelepçeleyerek yüzüstü yere yatırdığı ve sonrasında 7-8 defa elektroşok tabancasıyla elektrik verdiği görüldü.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, iki polis memurunun 17 Mayıs'ta kovulduğu belirtildi. Davayı takip eden Charleston İlçe Avukatı Scarlett Wilson, polis memurlarına ceza verilip verilmeyeceğinin "haziran sonundan önce" netleşeceğini söyledi.
Mağdurun annesi Amy Sutherland, yaptığı açıklamada, "Ruhsal sorunlu olması kimseye ona böyle davranma hakkı vermez. O benim çocuğumdu, onu seviyordum." dedi.
Charleston İlçe Meclisinin, gözaltında ölen mağdurun ailesine, 10 milyon dolar ödemeyi kararlaştırdığı bilgisi paylaşıldı.
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