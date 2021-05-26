Rus savaş pilotu haritayla gündem oldu! Flaş Türkiye detayı

Rusya, Nisan ayı başında el koyduğu Kırım ile Ukrayna sınırına 100 bin kişilik bir ordu yığmış, donanma filolarının kaydırıldığı Karadeniz'de çıkacak bir savaşın korkusu tüm dünyayı sarmıştı.

ABD'nin Karadeniz'e savaş gemileri göndereceğini duyurmasıyla Moskova Batılı ülkeler ve NATO'yu tehdit etmiş, Karadeniz'de onlarca savaş uçağı ve savaş gemisinin katılımıyla yakın tarihin en büyük tatbikatına imza atmıştı.