Katar'dan kritik Gazze kararı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de İsrail saldırılarından büyük zarar gören Gazze'nin imarı için 500 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Son verilere göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 oldu.