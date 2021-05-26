Katar'dan kritik Gazze kararı
Katar, İsrail saldırılarından büyük zarar gören Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolar destekte bulunma kararı aldı. Öte yandan Son verilere göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 oldu.
Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Twitter hesabından "Filistin'deki kardeşlerimizin bağımsız bir devlet kurarak adil ve kalıcı bir çözüme ulaşmalarına destek olmaya devam edeceğiz." paylaşımında bulundu.
Al Sani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla ülkesinin Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolarlık destekte bulunacağını belirtti.
Katar Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Muhammed el-İmadi başkanlığındaki Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, Gazze halkına hizmet eden ve yıllardır süren ablukanın etkilerini hafifleten projelerin hayata geçirilmesinde büyük rol oynuyor.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de İsrail saldırılarından büyük zarar gören Gazze'nin imarı için 500 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurmuştu.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.
Son verilere göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ve detayları belli oldu! Maaşın 12 katı yardım fırsatı! SGK başvurana ödüyor...
- 5 yıl vadeli 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Üstelik sıfır faiz fırsatı! Halkbank başvuru şartları...
- Kuruluş Osman Bamsı ölecek mi? Nurettin Sönmez diziden ayrılıyor mu? Bamsı Bey'in tarihteki ölümü...
- SGK o paraları iade edecek! Tercih etmeyenlerin maaşı değişiyor! 5300 prim günüyle 49 yaşında...
- 10 bankadan ucuz kredi müjdesi! 6 ay ödemesiz, geri kalanı 12 eşit taksitle! Vakıfbank, Garanti Bankası, Halkbank, Akbank...
- Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? SSK, SGK ve BağKur emekli maaş zam oranı belli oldu mu? TEFE-TÜFE...
- Türkiye'de ay tutulması ne zaman olacak 2021? Kanlı ay tutulması burçları nasıl etkileyecek? Yengeç, oğlak, terazi, aslan...
- TFF 1. Lig Play-Off maçı ne zaman? Altınordu Altay maçı saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın nasıl izlenir?
- 1 Haziran'da düğünler başlayacak mı? 2021 düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları açılacak mı?
- Kabine Toplantısı tarihi açıklandı mı? 1 Haziran öncesi Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Normalleşme takvimi...
- A101 perşembe indirimleri: 27 Mayıs 2021 A101 Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Bu hafta hangi ürünler indirimli?
- 10 bankadan 6 ay ödemesiz kredi fırsatı! Nefes kredisi veren bankalar hangileri? 50.000 TL - 200.000 TL faiz oranı...