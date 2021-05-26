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Joe Biden’ın Hava Kuvvetleri Sekreterliği adayı Frank Kendall Türkiye'yi hedef aldı

’nin ’dan S-400 almasını bahane göstererek F-35 programından çıkarmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Başkanı ’ın Hava Kuvvetleri Sekreterliği için aday gösterdiği isim , seçim vaadinde F-35 sisteminin önemli parçalarını üreten Türkiye’yi alım programından çıkaracağını duyurdu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2021 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021
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Joe Biden’ın Hava Kuvvetleri Sekreterliği adayı Frank Kendall Türkiye'yi hedef aldı

Başkanı 'ın Hava Kuvvetleri Sekreterliği için önerdiği isim , seçim vaadinde 'yi hedef aldı. ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının yeterli olmadığını söyleyen Kendall, Türkiye'nin tamamen saf dışı bırakılması gerektiğini savundu.

F-35'in önemli parçalarının üreticisi olan Türkiye'nin tedarik zincirinden çıkarılması gerektiğini söyleyen Kendall, göreve kabul edilmesi durumunda en kısa sürede Türkiye'den F-35 parçası alımını durduracağını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN ÇIKARILMASI MALİYETLERİ ARTIRACAK

Pratt & Whitney Başkanı , Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının üretim maliyetlerini yüksek ölçüde artırdığını açıklamıştı. Yaptığı konuşmada, "F-35'in motor maliyeti, Türkiye'nin programdan çıkarılması nedeniyle yüzde 3 artacak." ifadelerini kullanan Bromberg, Türk firmaları tarafından üretilen parçaların kritik önemine de değindi.

Uçak motorunun en kritik 188 parçasının, Türk tedarikçiler tarafından sağlandığını söyleyen Bromberg "Bunlar motorun en kritik parçalarından bazıları ve Türkiye tedarikçileri yüksek kaliteli, düşük maliyetliydi." ifadelerini kullanarak Türkiye'nin üretim zincirindeki önemini kabul etmişti.

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