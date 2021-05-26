Joe Biden’ın Hava Kuvvetleri Sekreterliği adayı Frank Kendall Türkiye'yi hedef aldı

Uçak motorunun en kritik 188 parçasının, Türk tedarikçiler tarafından sağlandığını söyleyen Bromberg "Bunlar motorun en kritik parçalarından bazıları ve Türkiye tedarikçileri yüksek kaliteli, düşük maliyetliydi." ifadelerini kullanarak Türkiye'nin üretim zincirindeki önemini kabul etmişti.

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