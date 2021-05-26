26 Mayıs 2021, Çarşamba
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ABD'de Amazon'a dava açıldı!

Son dakika haberi... 'li e-ticaret devi , uygulamalarıyla adil olmayan şekilde fiyatları artırdığı iddia edilerek antitröst yasasını çiğnediği gerekçesiyle başsavcısı tarafından dava edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2021
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ABD'de Amazon'a dava açıldı!

Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Başsavcı 'in tüketiciler için fiyatları artırdığı, çevrim içi perakende pazarında inovasyonu ve seçimi engelleyerek rekabete aykırı davrandığı için bir antitröst davası açıldığı belirtildi.

Açıklamada, 'un tekel gücünü yasa dışı bir şekilde kullandığı, fiyatları artırdığı ve üçüncü taraf satıcılara kısıtlayıcı anlaşmalar uygulayarak çevrim içi perakende satışlarda rekabeti engellediği iddia edildi.

Amazon ise politikalarının fiyatları düşük tutmayı amaçladığını savunarak davaya karşı çıktı. Şirketin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, satıcıların Amazon'da sundukları ürünler için kendi fiyatlarını belirlediği aktarıldı.

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