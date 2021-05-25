Rusya'dan flaş hamle: Suriye'ye 3 bombardıman uçağı gönderildi
Bu tip uçakların Hmeymim Hava Üssü'nde ilk kez konuşlandığı kaydedilen açıklamada, "Uçaklar, Akdeniz üzerindeki hava sahasında uçuşlar esnasında yeni coğrafi bölgelerde eğitim yapacak. Uçaklar, eğitim sonrası Rusya'daki havaalanlarına dönecek." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, üsteki ikinci pistin hazır olduğu belirtilen açıklamada, üssün çeşitli uçak türlerini kabul edebileceği kaydedildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Her cebe uygun, büyük fırsat! 5 marka geri çevirmeyecek! Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel...
- 18 ay ödemesiz faizsiz 150.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! 84 ay vade ise cabası! Ziraat Bankası'ndan kolayca...
- Survivor 2021 Yunanistan yarışmacıları kimler? Survivor Yunanistan 2021 kadrosu kimdir? İşte yarışmacı isimleri...
- Bankada parası olanlar dikkat! Birikiminiz bir anda buhar olabilir! Tek tek sıralandı...
- Sayılı günler kaldı, kredi müjdesi geldi! Düşük faizli 6 ay ödemesiz kredi imkanı! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
- Emeklilik müjdesi geldi! Para ödeyen emeklilik hakkı kazanacak! 4 ay süresi var...
- Binlerce kişiye her ay ödenecek! Ve son dakika açıklandı! Asgari ücretin iki katı kadar...
- Hakim ve Savcı yer değişikliği 2021: Hakim ve savcı atamaları nasıl oldu? İşte HSK yaz kararnamesi...
- LGS giriş belgesi ne zaman alınacak 2021? LGS sınav giriş belgeleri yayınladı mı? MEB son dakika...
- ALES/2 ne zaman? 2021 ÖSYM ALES 2. başvurular ne zaman başlayacak? İşte ALES başvuru ve sınav tarihi...