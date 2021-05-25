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Rusya'dan flaş hamle: Suriye'ye 3 bombardıman uçağı gönderildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.05.2021
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Rusya'dan flaş hamle: Suriye'ye 3 bombardıman uçağı gönderildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'nin ilindeki 'ya ait Hmeymim Hava Üssü'ne 3 "Ту-22М3" uzun menzilli bombardıman uçağının sevk edildiği belirtildi.

Bu tip uçakların Hmeymim Hava Üssü'nde ilk kez konuşlandığı kaydedilen açıklamada, "Uçaklar, üzerindeki hava sahasında uçuşlar esnasında yeni coğrafi bölgelerde eğitim yapacak. Uçaklar, eğitim sonrası Rusya'daki havaalanlarına dönecek." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, üsteki ikinci pistin hazır olduğu belirtilen açıklamada, üssün çeşitli uçak türlerini kabul edebileceği kaydedildi.

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