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Son dakika Joe Biden ve Vladimir Putin iddiası

ABD basınında geçen son dakika haberine göe; ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı ’in haziran ayında ’nin kentinde görüşeceği iddia edildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Son dakika Joe Biden ve Vladimir Putin iddiası

ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı 'in ilk yüz yüze görüşmesinin ne zaman ve nerde olacağına dair soru işaretleri devam ederken, ABD basınında görüşmeye ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı.

Haberlerde, Biden ve Putin'in haziran ayında 'nin kentinde ilk yüz yüze görüşmesini gerçekleştireceği iddia edildi.

İddialar, 'in ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile Cenevre kentinde görüşmesinin ardından geldi.

tarafından Patruşev-Sullivan görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada ise, "Toplantı, tarihi ve yeri daha sonra açıklanacak olan ABD-Rusya zirvesi için hazırlık açısından önemli bir adımdı" denildi.



ABD Dışişleri Bakanı ile Rus mevkidaşı ise, 20 Mayıs'ta 'nın başkenti Reykjavik'de düzenlenen Arktik Konsey Bakanlar Toplantısı kapsamında ilk kez ikili görüşme gerçekleştirmişti.

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