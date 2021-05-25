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Gürcistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem! AFAD tarafından son dakika açıklaması

tarafından yapılan açıklamasında 'da saat 00.43'te 4,3 büyüklüğünde meydana geldiği duyuruldu. Depremin derinliği 7.38 kilometre olarak ölçüldü.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.05.2021 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021
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Gürcistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem! AFAD tarafından son dakika açıklaması

tarafından yapılan açıklamasında 'da meydana geldiği duyuruldu.

AFAD tarafından yapılan açıklamada Gürcistan'da saat 00.43'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin derinliği 7.38 kilometre olarak ölçüldü.

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