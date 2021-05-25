Gürcistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem! AFAD tarafından son dakika açıklaması
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Gürcistan'da saat 00.43'te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. Depremin derinliği 7.38 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Gürcistan'da deprem meydana geldiği duyuruldu.
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