8 aylık bebeğe iki doz aşı yapıldı! Dünyada bir ilk
Son dakika haberleri... ABD'nin New York eyaletinde, iki doz Pfizer-BionTech aşısı uygulanan 8 aylık bebek Enzo Mincolla, "dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı vurulan en küçük insan" unvanını aldı.
Anne ve babasının doktor olduğu belirtilen Mincolla'nın aşıya karşı herhangi bir reaksiyon göstermediği ve sağlık durumunun normal olduğu kaydedildi.
Baba Mike Mincello, çocuğuna Kovid-19 aşısı yapılmasıyla ilgili, "Aşının birinci aşama denemelerinden bu yana bilimi çok yakından takip ediyorum, hiç tereddüt yaşamadık." diye konuştu.
Anne Marissa Mincolla da, aşının güvenliği konusunda diğer ailelere örnek olmayı umduklarını kaydederek, "Enzo diğer çocukların aşı olmasının önünü açacağı için gerçekten heyecanlıyım, bu bir onurdur." ifadelerini paylaştı.
ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, Alman ortağı BioNTech'le 25 Mart'ta yapığı açıklamada, 6 ay ile 11 yaş aralığındakilere Kovid-19 aşısı denemelerine başlandığını duyurmuştu.
Açıklamada aşının, 1. ve 2. faz denemelerde, güvenlik için 10, 20 ve 30 mikrogram halinde 144 katılımcı üzerinde uygulanacağı, 3. faz denemelerde ise 4 bin 500 kişi üzerinde aşının tolere edilebilirliği ve bağışıklık sistemine tepkisinin test edileceği bildirilmişti.
ABD merkezli ilaç şirketi Moderna da, 16 Mart'ta, salgında kitle bağışıklığı için 6 ay ile 11 yaş arasında Kovid-19 aşı çalışmasına başladığını duyurmuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hibe desteği başvuruları başladı mı, ne zaman? 3 bin ve 5 bin TL hibe desteği başvuruları nereden, nasıl yapılır? T.C Kimlik numarasına göre...
- Bekçi alımı için peş peşe açıklama... Bekçi alımı 2021 ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Son durum...
- Son dakika: 1 Haziran'da yasaklar kalkacak mı? Kafe, restoran, lokanta ve spor salonları ne zaman serbest olacak?
- Yüksek emekli maaşı almak mümkün! Emekliler dikkat! 3'lü hesap için yöntem...
- Ziraat Bankası müjdeyi verdi! Şubeye gitmeden başvuru yapmak mümkün! 36 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar kredi...
- Final belli oldu, yıldızlar tek tek kayıyor! Çukur yok ama onlar olacak! Son isimde belli oldu...
- Ve son dakika ödemeler başladı! Para desteği alacaklara müjde! Hemen hesaplarınızı kontrol edin...
- Araba alacaklara kredi müjdesi! Oranlar düştü, sudan ucuz fırsat! 0.99 faiz oranı ve 36 ay vade imkanı...
- Beklenen paylaşım geldi... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel yeni sezon fragmanı...
- 12 ay vade sıfır faiz imkanı! Müjdeler peş peşe sıralandı! Dacia, Seat, Toyota, Fiat, Honda, Renault, Opel...
- Esnaf hibe desteği e-Devlet başvuru başladı mı? 3.000 TL ve 5.000 TL hibe desteği kimlere verilecek?
- Acunmedya Akademi ücretli mi? Acunmedya Akademi başvuru nereden, nasıl yapılır? Hangi bölümler var?