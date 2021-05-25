Son dakika: Fransa Almanya İtalya İngiltere ve ABD'den flaş Suriye çıkışı
ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanları, Suriye'de yarın yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesi yayınladıkları ortak açıklamada, seçimlerin "özgür ve adil" olmayacağını belirtti. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Suriye'de yarın yapılacak devlet başkanlığı seçimleri ile ilgili ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab tarafından ortak bir açıklama yayınlandı.
Dışişleri bakanları, Suriye'deki seçimlerin "özgür ve adil" olmayacağını belirterek, seçimlerin Birleşmiş Milletler (BM) gözetimi altında en yüksek uluslararası şeffaflık ve hesap verebilirlik standartlarına göre düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.
Ortak açıklamada, "Biz, Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanları olarak, Suriye'nin 26 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ne özgür ne de adil olacağını açıkça belirtmek istiyoruz. Esad rejiminin BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında açıklanan çerçevenin dışında bir seçim yapma kararını kınıyoruz. Seçim sürecini gayri meşru olarak kınayan sivil toplum kuruluşlarını ve Suriyeli muhalefeti ve tüm Suriyelileri destekliyoruz" ifadeleri yer aldı.
"HİLELİ SEÇİM"
Açıklamada, "Bir seçimin güvenilir olabilmesi için ülke içinde yerinden edilmiş Suriyeliler, mülteciler ve diaspora üyeleri de dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin güvenli ve tarafsız bir ortamda seçime katılmalarına izin verilmelidir. Bu unsurlar olmadan, bu hileli seçim siyasi bir çözüme doğru ilerleyemez" denildi.
Bakanlar ortak açıklamada uluslararası topluma, Esad rejiminin ağır insan hakları ihlallerini sona erdirmeden ve BM'nin siyasi etiklerini benimsemeden meşruiyetini yeniden kazanma girişimini kesin olarak reddetmeye yönelik çağrıda bulundu.
BAKANLARDAN BM SURİYE TEMSİLCİSİNE DESTEK
Bakanlar ayrıca, özgür ve adil seçimlerde oy kullanma hakkı da dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin gelecekteki refahının ve haklarının korunması için BM Suriye Temsilcisine siyasi çözümü teşvik edebilmesine yönelik desteklerini dile getirdi.
Yaklaşık 10 yılı aşkın süredir Suriye'deki savaştan ve kaostan kaçan Suriyelilerin seçimlerde aday olabilmesi için son 10 yıl içinde Suriye'de yaşamış olması gerekiyor. Suriye'de 2000 yılından bu yana iktidarda olan Devlet Başkanı Beşar Esad, 2014 seçimlerinde oyların yüzde 88,7'sini alarak yeniden devlet başkanı seçilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun yeniden mi başlıyor? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Survivor kim elendi? 25 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Her cebe uygun, büyük fırsat! 5 marka geri çevirmeyecek! Citroen, Dacia, Fiat Renault, Opel...
- 18 ay ödemesiz faizsiz 150.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! 84 ay vade ise cabası! Ziraat Bankası'ndan kolayca...
- Survivor 2021 Yunanistan yarışmacıları kimler? Survivor Yunanistan 2021 kadrosu kimdir? İşte yarışmacı isimleri...
- Bankada parası olanlar dikkat! Birikiminiz bir anda buhar olabilir! Tek tek sıralandı...
- Sayılı günler kaldı, kredi müjdesi geldi! Düşük faizli 6 ay ödemesiz kredi imkanı! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank...
- Emeklilik müjdesi geldi! Para ödeyen emeklilik hakkı kazanacak! 4 ay süresi var...
- Binlerce kişiye her ay ödenecek! Ve son dakika açıklandı! Asgari ücretin iki katı kadar...
- Hakim ve Savcı yer değişikliği 2021: Hakim ve savcı atamaları nasıl oldu? İşte HSK yaz kararnamesi...
- LGS giriş belgesi ne zaman alınacak 2021? LGS sınav giriş belgeleri yayınladı mı? MEB son dakika...
- ALES/2 ne zaman? 2021 ÖSYM ALES 2. başvurular ne zaman başlayacak? İşte ALES başvuru ve sınav tarihi...