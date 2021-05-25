Son dakika: Fransa Almanya İtalya İngiltere ve ABD'den flaş Suriye çıkışı



"HİLELİ SEÇİM"

Açıklamada, "Bir seçimin güvenilir olabilmesi için ülke içinde yerinden edilmiş Suriyeliler, mülteciler ve diaspora üyeleri de dahil olmak üzere tüm Suriyelilerin güvenli ve tarafsız bir ortamda seçime katılmalarına izin verilmelidir. Bu unsurlar olmadan, bu hileli seçim siyasi bir çözüme doğru ilerleyemez" denildi.