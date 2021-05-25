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Japonya'dan İngiltere dahil 4 ülke çıkışlı yolculara 3 gün zorunlu karantina şartı

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında , , ve çıkışlı yolculara 3 günlük zorunlu karantina uygulayacak.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.05.2021
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Japonya'dan İngiltere dahil 4 ülke çıkışlı yolculara 3 gün zorunlu karantina şartı

Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 salgınına karşı ülkeye girişlerde uygulanacak yeni yönetmeliğe değindi.

Kato; İngiltere, Danimarka, Kazakistan ve Tunus çıkışlı tüm yolculara Japonya'ya ulaşmalarıyla birlikte 3 günlük zorunlu karantina uygulanacağını açıkladı.

Cuma günü yürürlüğe girecek yönetmelik kapsamında Hindistan, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladeş ve Maldivler çıkışlı yolcuların karantina süreleri 6 günden 10 güne çıkarılacak.

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